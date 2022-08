Bộ Công an không tổ chức tiếp khách nhân ngày truyền thống 19/8

Bộ Công an mới đây ra thông báo với nội dung vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, thông báo nêu: Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), lực lượng Công an nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao"; Nghị định 111/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 30/CT TTg, ngày 26/11/2012 của Thủ tướng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Bộ Công an mong nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với chủ trương trên.