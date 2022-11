Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an khuyến cáo người dân không được tổ chức cá độ dưới mọi hình thức, nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá thì cần tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc theo số 0692348569 (số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an).