Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/03/1959-03/03/2023) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989-03/03/2023), Đồn Biên phòng Bản Lầu cùng chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng hồ bơi và huấn luyện dạy bơi cho các CBCS cùng trẻ em chưa biết bơi trên địa bàn xã.

Đây là công trình mang ý nghĩa thực tiễn đối với đời sống người dân. Theo thống kê, tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân tử vong thứ 2 ở trẻ em nhóm 5-14 tuổi; trung bình mỗi ngày có 6 - 7 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước.

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. (Ảnh: laocai.gov.vn)

Số trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm tại Việt Nam lên đến 2.000 trẻ, tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thứ hai trên thế giới và cao gấp 10 lần các nước phát triển (theo Bộ LĐ - TBXH).

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đuối nước ở trẻ em xuất phát từ nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về vấn đề này còn hạn chế. Nhiều trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời chưa nhận thức về sự nguy hiểm của việc tắm, chơi gần bờ sông. Ngoài ra, nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất và giáo viên dạy bơi. Tỷ lệ trường học tổ chức dạy bơi cho học sinh còn rất thấp, thiếu bể bơi, thiết bị.

Đứng trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Bản Lầu cùng chính quyền địa phương xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) quyết định thực hiện xây dựng hồ bơi trên địa bàn, đồng thời tổ chức chương trình dạy và học bơi cho các CBCS chưa biết bơi trong đơn vị, trẻ em chưa biết bơi độ tuổi từ 6-12 tuổi, mức kinh phí dự kiến khoảng 450.000.000 đồng. Thời gian khởi công dự kiến từ 2/9/2023, khánh thành vào 22/12/2023.

Bộ đội Biên phòng đưa cháu cháu học sinh đến trường trong mùa mưa lũ. (Ảnh: laocai.gov.vn)

Đồng thời, đội ngũ giáo viên giảng dạy là các đồng chí CBCS trong đơn vị có chuyên môn nghiệp vụ về dạy bơi, kĩ năng đảm bảo an toàn trong bơi lội; giáo viên thể dục, giáo dục thể chất của các nhà trường có kỹ năng về bơi, đảm bảo an toàn cho trẻ em. ĐVới tiêu chí thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí và tiến độ thời gian xây dựng trong kế hoạch, đạt được chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với cảnh quan quy hoạch của đơn vị.