{"article":{"id":"2226903","title":"Bộ GD-ĐT cảnh báo hiện tượng giấy công nhận văn bằng giả mạo","description":"Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa thông tin về vấn đề quản lý, công nhận văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp.","contentObject":"<p>GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho hay, thời gian qua, xuất hiện một số Giấy công nhận văn bằng giả mạo. Do đó, Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) khuyến cáo các đơn vị khi tiếp nhận Giấy công nhận văn bằng có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (link tra cứu: https://naric.edu.vn/front/tra-cuu-van-bang) hoặc quét mã QR trên Giấy Công nhận văn bằng đó để xác thực lại.</p>

<p>Bộ GD-ĐT cho biết, việc công nhận <a href=\"https://vietnamnet.vn/van-bang-tag7794208032258821671.html\" title=\"văn bằng\" target=\"_blank\">văn bằng</a> do cơ sở nước ngoài cấp hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. </p>

<p>Theo đó, việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp là xuất phát từ nhu cầu của cá nhân người có văn bằng hay các đơn vị, tổ chức tuyển dụng, sử dụng người có văn bằng nước ngoài cần thẩm định, công nhận. </p>

<p>Hiện nay, việc công nhận văn bằng chủ yếu phục vụ nhu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự (đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước) và yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục Việt Nam khi người học có nhu cầu tiếp tục học tập tại Việt Nam ở bậc cao hơn; cơ sở giáo dục đại học có thể căn cứ các điều kiện được quy định tại Điều 4 của Thông tư này tự đánh giá văn bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá văn bằng. </p>

<p>Trước thời điểm 15/4/2021, việc công nhận văn bằng được thực hiện theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ GD-ĐT quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.</p>

<p>Cục Quản lý chất lượng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát và báo cáo các trường hợp có sử dụng giảng viên có văn bằng nước ngoài cấp, xem xét quá trình đánh giá và sử dụng văn bằng này như thế nào trong các hoạt động phục vụ giảng dạy.</p>

<p>Hiện nay, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) có thông tin về các cơ sở giáo dục được công nhận, bảo đảm chất lượng tại các nước mà nhiều học sinh Việt Nam du học để người dân có thể tham khảo lựa chọn trường du học. Nội dung này có dẫn đường link của các cơ quan chính thống có thẩm quyền về <a href=\"https://vietnamnet.vn/giao-duc\" title=\"giáo dục\" target=\"_blank\">giáo dục</a> ở nước ngoài đã công khai các cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng (https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html).</p>

<p>Về thời hạn xử lý hồ sơ, với các trường hợp hồ sơ và minh chứng xác thực văn bằng du học đầy đủ, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng tối đa là 20 ngày làm việc. Các trường hợp phức tạp hơn như cần xác minh thông tin về văn bằng mà phía nước ngoài chậm phản hồi, thì thời hạn trả kết quả không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng. Trên thực tế, một số trường hợp người có văn bằng cung cấp đầy đủ hồ sơ và minh chứng thì thời gian xử lý hồ sơ có thể được rút ngắn hơn so với thời hạn quy định trên. </p>

<p>Để được công nhận văn bằng, hồ sơ cần nộp theo từng trình độ đào tạo và loại hình đào tạo. Các thắc mắc và cách xử lý những vấn đề mà người có văn bằng thường gặp khi làm thủ tục công nhận văn bằng đã được công khai và hướng dẫn rõ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Công nhận văn bằng; và khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD-ĐT. Có thể tham khảo hồ sơ cần nộp tại link: https://naric.edu.vn/news/ho-so-can-nop.html</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.6316%;\">

<p>Từ tháng 1/2017 đến hết tháng 11/2023, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã nhận được tổng 37.436 hồ sơ, được công nhận là 35.662 hồ sơ (95.26%), chưa công nhận 1.774 hồ sơ (4.74%). Số hồ sơ chưa được công nhận bao gồm cả những hồ sơ chưa nộp đủ thủ tục công nhận và các lý do khác.</p>

<p>Tuy nhiên có những văn bằng không đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện công nhận văn bằng với nhiều lý do, gồm: </p>

<p>- Văn bằng cấp trong các chương trình liên kết đào tạo (LKĐT): Chương trình LKĐT thực hiện khi chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục; chương trình LKĐT không đáp ứng quy định về liên kết đào tạo tại Việt Nam; các cơ sở giáo dục liên kết chưa được kiểm định chất lượng, không được phép cấp bằng hoặc không được phép hoạt động tại Việt Nam; văn bằng cấp trong chương trình LKĐT không được cơ quan có thẩm quyền của nước cấp bằng công nhận; chương trình thực hiện không đáp ứng các điều cơ bản của Quyết định cho phép như điều kiện đầu vào, số tín chỉ...</p>

<p>- Văn bằng cấp cho người học theo hình thức từ xa, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến khi chương trình đào tạo chưa Bộ GDĐT cho phép đào tạo hoặc LKĐT tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;</p>

<p>- Văn bằng cấp cho người học theo hình thức du học toàn phần: cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc chương trình đào tạo không được/chưa được kiểm định/công nhận chất lượng/chưa được phép cấp bằng bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại; văn bằng nước ngoài không được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước cấp bằng công nhận.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p></p> Tên gọi của tỉnh này mang ý nghĩa là hưng thịnh và yên bình.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-nao-co-ten-goi-mang-y-nghia-hung-thinh-yen-binh-va-khong-co-nui-2226848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tinh-nao-co-ten-goi-mang-y-nghia-hung-thinh-va-yen-binh-686.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T11:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226836","title":"PGS Lâm Nhân làm Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TP.HCM","description":"Ông Lâm Nhân vừa được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận làm Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TP.HCM","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pgs-lam-nhan-lam-hieu-truong-truong-dh-van-hoa-tp-hcm-2226836.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/pgs-lam-nhan-lam-hieu-truong-truong-dh-van-hoa-tphcm-683.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T11:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226681","title":"Thi tốt nghiệp THPT từ 2025 chỉ 4 môn, các đại học tuyển sinh ra sao?","description":"Với phương thức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, các trường đại học đã có những tính toán, kế hoạch riêng trong hướng tuyển sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-tu-2025-thay-doi-cac-dai-hoc-tuyen-sinh-ra-sao-2226681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/thi-tot-nghiep-thpt-tu-2025-chi-4-mon-cac-dai-hoc-tuyen-sinh-ra-sao-614.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T10:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226739","title":"Bức thư con gái đỗ đại học gửi bố ở thiên đường: ‘Thay bố viết tiếp ước mơ’","description":"TRUNG QUỐC - Nữ sinh 18 tuổi, Mạnh Thi Nghiên, khiến hàng triệu người xúc động vì bức thư viết gửi bố trên thiên đường ngày đỗ đại học.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-thu-con-gai-do-dai-hoc-gui-bo-o-thien-duong-thay-bo-viet-tiep-uoc-mo-2226739.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/buc-thu-con-gai-do-dai-hoc-gui-bo-o-thien-duong-thay-bo-viet-tiep-uoc-mo-497.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226557","title":"Gia đình xáo trộn vì phụ huynh 'thần thánh hóa' tiếng Anh","description":"Gia đình chị Thi căng thẳng khi 2 vợ chồng bất đồng quan điểm trong việc học của con. Con bị ngọng, chồng chị muốn cho con đi can thiệp sớm nhưng chị Thi không đồng ý. Người mẹ này dồn hết thời gian, tiền bạc đầu tư để con được \"tắm\" tiếng Anh từ bé.","displayType":1,"category":{"name":"Góc phụ huynh","detailUrl":"/giao-duc/goc-phu-huynh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/goc-phu-huynh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-dinh-xao-tron-vi-phu-huynh-cuong-tieng-anh-2226557.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-dinh-xao-tron-vi-phu-huynh-than-thanh-hoa-tieng-anh-1645.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226630","title":"Dat Xanh Commercial hợp tác INschool phát triển hệ thống trường liên kết quốc tế","description":"Ngày 8/12/2023, Công ty CP Đầu tư BĐS Hà An cùng Dat Xanh Commercial - Thành viên Dat Xanh Services đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường Liên kết Quốc tế INschool.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dat-xanh-commercial-hop-tac-inschool-phat-trien-he-thong-truong-lien-ket-quoc-te-2226630.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dat-xanh-commercial-hop-tac-inschool-phat-trien-he-thong-truong-lien-ket-quoc-te-1213.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226603","title":"Sự thật vụ người phụ nữ lạ mặt dựng kịch bản 'đón hộ' con","description":"Nữ sinh lớp 4 kể chuyện có người phụ nữ lại mặt tiếp cận với ý đồ xấu tuy nhiên camera của nhà trường không ghi nhận hình ảnh người lạ tiếp cận học sinh này.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-that-vu-nguoi-phu-nu-la-mat-dung-kich-ban-don-ho-con-2226603.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/su-that-vu-nguoi-phu-nu-la-mat-dung-kich-ban-don-ho-con-1202.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225769","title":"Đề thi học kỳ 1 tham khảo môn Toán lớp 9 của 3 trường tại TP.HCM","description":"Thời điểm này, học sinh các cấp đã bắt đầu bước vào kỳ thi cuối học kỳ I.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-thi-hoc-ky-1-tham-khao-mon-toan-lop-9-cua-3-truong-tai-tp-hcm-2225769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/de-thi-hoc-ky-1-tham-khao-mon-toan-lop-9-cua-3-truong-tai-tphcm-1007.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226465","title":"Đại biểu Đà Nẵng kiến nghị thu hồi đất công xây thêm trường học","description":"Trước thực trạng một số nơi ở Đà Nẵng thiếu lớp, trường học, đại biểu hội đồng nhân dân đã kiến nghị thành phố cần thu hồi các lô đất công đang cho thuê để xây thêm trường.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-bieu-da-nang-kien-nghi-thu-hoi-dat-cong-xay-them-truong-hoc-2226465.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dai-bieu-da-nang-kien-nghi-thu-hoi-dat-cong-xay-them-truong-hoc-811.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226473","title":"Tạm đình chỉ một hiệu trưởng liên quan việc trường bị tố thu tiền trái quy định","description":"Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, hiệu trưởng một trường mầm non bị tạm đình chỉ công tác để thanh tra các nội dung do phụ huynh phản ánh.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-dinh-chi-mot-hieu-truong-lien-quan-viec-thu-tien-trai-quy-dinh-2226473.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tam-dinh-chi-mot-hieu-truong-lien-quan-viec-thu-tien-trai-quy-dinh-769.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226453","title":"Lò phản ứng hạt nhân duy nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?","description":"Đây là lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam, được xây dựng nhằm mục tiêu sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ, phục vụ để nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế…","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-phan-ung-hat-nhan-duy-nhat-viet-nam-nam-o-tinh-nao-2226453.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lo-phan-ung-hat-nhan-duy-nhat-viet-nam-nam-o-tinh-nao-756.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:22:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226381","title":"Nữ sinh nghèo, học và ngủ tại phòng bếp 4m2 được hàng xóm tặng nhà mới","description":"TRUNG QUỐC - Vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bố mẹ đã ly hôn và không có chỗ học, cô bé Hân Di (11 tuổi) ở Ninh Ba, Trung Quốc được những người hàng xóm tặng căn nhà mới.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-ngheo-hoc-va-ngu-tai-phong-bep-4m2-duoc-hang-xom-tang-nha-moi-2226381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nu-sinh-ngheo-hoc-va-ngu-tai-phong-bep-4m2-duoc-hang-xom-tang-nha-moi-647.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:22:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226273","title":"Hot boy tốt nghiệp thủ khoa, làm trợ giảng trường Ngoại thương ở tuổi 22","description":"Vừa tốt nghiệp Thủ khoa vào tháng 4/2023, Anh Huỳnh Nguyễn Vinh đã trở thành trợ giảng bộ môn Kinh doanh & Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) Cơ sở II TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hot-boy-gay-sot-khi-lam-tro-giang-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2226273.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hot-boy-tot-nghiep-thu-khoa-lam-tro-giang-truong-ngoai-thuong-o-tuoi-22-1619.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226283","title":"Sở GD-ĐT Hà Nội có 2 phó giám đốc mới","description":"UBND TP Hà Nội vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó giám đốc Sở GD-ĐT mới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-gd-dt-ha-noi-co-2-pho-giam-doc-moi-2226283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/so-gd-dt-ha-noi-co-2-pho-giam-doc-moi-1611.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T23:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226215","title":"Bệnh viện cử bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho mẹ của nữ sinh 'bom hàng'","description":"Bệnh viện Bình Định sẽ cử bác sĩ đến nhà thăm khám cho bà Phạm Thị Lan, mẹ của nữ sinh lớp 9 “bom” hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-vien-cu-bac-si-den-nha-chua-benh-cho-me-cua-nu-sinh-bom-hang-2226215.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/benh-vien-cu-bac-si-den-nha-chua-benh-cho-me-cua-nu-sinh-bom-hang-1349.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226125","title":"Cô giáo bị tố có quan hệ ‘mập mờ’ với phụ huynh học sinh","description":"Một cô giáo dạy cấp 2 ở huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) bị phụ huynh làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-giao-bi-to-co-quan-he-map-mo-voi-phu-huynh-hoc-sinh-2226125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/co-giao-bi-to-co-quan-he-map-mo-voi-phu-huynh-hoc-sinh-1220.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226155","title":"Trao giải 'Thanh niên sống đẹp' cho cô giáo được bí thư tỉnh đặc cách tuyển dụng","description":"Chiều 12/12, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Gala và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-giai-thanh-nien-song-dep-cho-co-giao-khong-tay-le-thi-tham-2226155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trao-giai-thanh-nien-song-dep-cho-co-giao-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-1143.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226079","title":"La phông trường học sập, Lâm Đồng kiểm tra hàng loạt công trình xuống cấp","description":"Lâm Đồng yêu cầu phải kiểm tra, rà soát những công trình trường học có nguy cơ mất an toàn sau khi la phông ở một trường học ở Đà Lạt bị sập.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/la-phong-truong-hoc-sap-lam-dong-kiem-tra-hang-loat-cong-trinh-xuong-cap-2226079.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/la-phong-truong-hoc-sap-lam-dong-kiem-tra-hang-loat-cong-trinh-xuong-cap-1024.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226037","title":"Không công nhận tốt nghiệp cho nam sinh xong lớp 9 nhưng không có hồ sơ học tập","description":"Sở GD-ĐT Đắk Lắk vừa có văn bản khẳng định không có cơ sở để xét công nhận tốt nghiệp THCS cho nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ học tập.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-cong-nhan-tot-nghiep-cho-nam-sinh-xong-lop-9-nhung-khong-co-ho-so-hoc-tap-2226037.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-cong-nhan-tot-nghiep-cho-nam-sinh-xong-lop-9-nhung-khong-co-ho-so-hoc-tap-871.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226073","title":"Khởi động sân chơi ‘Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới’ 2023","description":"Ngày 11/12/2023, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Công ty TNHH Education Solutions khởi động cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” với đa dạng lĩnh vực và kiến thức, mang đến cho học sinh Việt nhiều trải nghiệm mới.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-dong-san-choi-thieu-nhi-viet-nam-vuon-ra-the-gioi-2023-2226073.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khoi-dong-san-choi-thieu-nhi-viet-nam-vuon-ra-the-gioi-2023-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225940","title":"Những bộ óc kiệt xuất quy tụ tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2023","description":"Từ ngày 18 - 21/12, Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2023 diễn ra tại Hà Nội, được dự báo sẽ là tâm điểm của giới nghiên cứu thế giới khi quy tụ những bộ óc kiệt xuất bậc nhất đương thời ở nhiều lĩnh vực.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-bo-oc-kiet-xuat-quy-tu-tai-tuan-le-khoa-hoc-cong-nghe-vinfuture-2023-2225940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-bo-oc-kiet-xuat-quy-tu-tai-tuan-le-khoa-hoc-cong-nghe-vinfuture-2023-808.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225981","title":"Nam sinh Hà Nội giành huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế","description":"Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton, là một trong 6 học sinh Việt Nam vừa giành tấm huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2225981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-685.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

