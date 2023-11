Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của CMC Telecom phát biểu khai mạc sự kiện

Với chủ đề “Beyond the Horizon: Securing the Present, Managing the Future” (tạm dịch: Vượt xa tầm nhìn: Đảm bảo thực tại, Bứt phá tương lai), CMC Telecom tổ chức sự kiện ra mắt bộ giải pháp Cloud mới đồng thời tạo cầu nối cho các chuyên gia Cloud, doanh nghiệp thảo luận về các xu hướng bảo mật và quản lý Cloud trên hành trình chuyển đổi số.

CMC Telecom và các chuyên gia Cloud, đại diện từ AWS

Tại sự kiện, các chuyên gia Cloud của CMC Telecom đã giới thiệu bộ giải pháp bảo mật và quản trị Cloud là CMC SecureZone và CMC Cloud Management Platform (CMP). Các giải pháp này đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận bảo mật và quản trị Cloud.

Ông Cao Văn Tiến, Trưởng nhóm kỹ sư giải pháp của CMC Telecom nhấn mạnh, CMC SecureZone được thiết kế để cung cấp một “vùng đệm” an toàn và tuân thủ cho hệ thống đang dịch chuyển lên Cloud. Giải pháp này hỗ trợ khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định của CIS (Center for Internet Security), PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard),..., ngay từ giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi lên Cloud.

Ông Tiến khẳng định thêm: “Giải pháp CMC SecureZone do CMC Telecom cung cấp đảm bảo quá trình chuyển đổi hạ tầng doanh nghiệp sẽ được đơn giản hóa, tin cậy và bảo mật hơn”.

Ông Cao Văn Tiến - Trưởng nhóm kỹ sư giải pháp của CMC Telecom giới thiệu về CMC SecureZone

Ông Đặng Tuấn Thành, Giám đốc khối MultiCloud và ông Đoàn Văn Hạnh, Giám đốc vận hành của CMC Telecom cũng có phần giới thiệu chuyên sâu và nhấn mạnh về khả năng của CMC Cloud Management Platform trong việc đơn giản hóa việc quản lý chi phí, và kiểm soát tài nguyên đám mây.

Theo ông Thành, CMC CMP được thiết kế hiển thị như một nền tảng quản lý trung tâm với giao diện thân thiện với người dùng để đưa ra thông tin giám sát, báo cáo tài nguyên đám mây tiêu chuẩn.

Ông Đặng Tuấn Thành - Giám đốc khối MultiCloud và ông Đoàn Văn Hạnh - Giám đốc vận hành khối MultiCloud của CMC Telecom giới thiệu về CMC CMP

Ông Đặng Tuấn Thành - Giám đốc khối MultiCloud

Theo chuyên gia Cloud của CMC Telecom, CMC SecureZone được doanh nghiệp này nghiên cứu và phát triển cùng AWS. Đáng nói, tại sự kiện này, vinh dự có sự góp mặt hai đại diện từ AWS. Hai chuyên gia công nghệ từ hãng đã giới thiệu chuyên sâu về các dịch vụ bảo mật mà AWS đã và đang cung cấp hiện nay.

Ông Gabriel Bamola - Quản lý đối tác cấp cao của AWS và ông Natarajan Elayappan - Chuyên gia giải pháp đối tác cấp cao về bảo mật của AWS

Kết thúc sự kiện với phiên hỏi đáp và thảo luận cùng các diễn giả, CMC SecureZone và CMC CMP được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặt câu hỏi và đề nghị hợp tác trong tương lai.

Phiên thảo luận và hỏi đáp

Hiện nay, CMC Telecom là Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS tại Việt Nam. Có thể nói, CMC SecureZone và CMC CMP đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao bảo mật và tuân thủ trong môi trường đám mây AWS, khẳng định cam kết của CMC Telecom trong việc đảm bảo cho khách hàng một hành trình chuyển đổi an toàn và tin cậy.

Doanh nghiệp quan tâm và đặt câu hỏi về CMC CMP

Chi tiết về các giải pháp Cloud của CMC Telecom và các sự kiện sắp tới, truy cập: http://aws.cmctelecom.vn/