Xem xét khởi tố thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2023 Đại diện Bộ Công an cho biết theo báo cáo của lực lượng công an, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có 51 trường hợp vi phạm quy chế, trong đó có 39 em sử dụng điện thoại di động. Nghiêm trọng nhất là 2 thí sinh vi phạm quy chế thi ở Yên Bái và Cao Bằng chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài phòng thi. Theo báo cáo gần đây nhất của lực lượng công an, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả không loại trừ khả năng những trường hợp này sẽ bị xử lý hình sự. Cục An ninh chính trị nội bộ đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương làm rõ và không loại trừ xem xét khởi tố các trường hợp liên quan. Việc khởi tố này góp phần cảnh tỉnh tất cả thí sinh trong thời gian tới, hạn chế tiêu cực, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao trong quá trình thi cử. Để đảm bảo an toàn trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2025 trở đi, Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về phương án thanh tra, kiểm tra kỳ thi phù hợp. Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết việc để thí sinh mang điện thoại vào phòng thi làm lọt lộ đề thi ra ngoài có trách nhiệm của cán bộ coi thi và các cán bộ liên quan. Người để các đối tượng đưa đề thi - tài liệu mật ra ngoài là vi phạm pháp luật hình sự, nên các địa phương cần tập huấn kỹ hơn trong kỳ thi các năm tới.