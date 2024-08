Chiều 16/8, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Cục An toàn thông tin, Vụ Kinh tế số và Xã hội số cùng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Ông Trần Quang Hưng sinh năm 1987, trình độ thạc sĩ. Ông Hưng có kinh nghiệm 8 năm công tác tại Cục An toàn thông tin, từ những ngày đầu đơn vị này mới thành lập, trước khi chuyển sang công tác tại vụ Kinh tế số & Xã hội số từ tháng 4/2024.

Tân Phó Cục trưởng Trần Quang Hưng được đánh giá là một cán bộ trẻ, có năng lực, được lãnh đạo Bộ tin tưởng và bổ nhiệm từ sớm. Trong quá trình công tác, ông Hưng đã có nhiều đóng góp cho đơn vị và ngành TT&TT.

Ông Trần Quang Hưng nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin. Ảnh: Thảo Anh

Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư, Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ TT&TT) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

Ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tin học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi về công tác tại Bộ TT&TT, ông Lê Anh Tuấn có thời gian làm việc tại khu vực tư nhân tại Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân (tháng 8/2006 đến 9/2007) và từng giữ vai trò Phó Giám đốc Công ty cổ phần MACRO (từ tháng 10/2007 đến 12/2009).

Ông Lê Anh Tuấn nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số. Ảnh: Thảo Anh

Trong cùng ngày, Bộ TT&TT đã công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Long giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) kể từ ngày 29/7/2024.

Ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1965, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Điện tử, Cao cấp lý luận chính trị. Với kinh nghiệm công tác 33 năm trong ngành TT&TT, ông Long đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông từ tháng 8/2009 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm lại làm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông. Ảnh: Thảo Anh

Tại lễ trao quyết định, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT gửi lời chúc mừng tới 3 cán bộ vừa được bổ nhiệm. Đây là những cán bộ có năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đã trải qua quá trình rèn luyện bản thân nghiêm túc, cống hiến nhiều năm và vượt qua nhiều vòng thử thách do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đặt ra.

Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, lãnh đạo Bộ mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm tích cực làm việc, cống hiến cho cơ quan, đơn vị, cho ngành TT&TT với tinh thần tiến công, tận tâm, tận tụy, phát huy tốt hơn nữa năng lực sở trưởng của mình để đem lại giá trị gia tăng cho đơn vị mới.

Căn dặn chung, Thứ trưởng Phan Tâm lưu ý các cán bộ vừa được bổ nhiệm phải là hạt nhân để xây dựng văn hóa đoàn kết, nhân ái, bao dung tại đơn vị, biến đây trở thành gia đình thứ hai, với các thành viên thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc nhau cùng trưởng thành. Lãnh đạo Bộ cũng khuyến khích các đơn vị mạnh dạn đề xuất đổi mới cách làm, thực hiện công việc.

Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng 3 cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Thảo Anh

Vinh dự và xúc động khi được lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, ông Trần Quang Hưng nhận định, điều kiện hàng đầu để chuyển đổi số thành công là phải tạo ra môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh cho người dân.

“Tôi và các cán bộ Cục An toàn thông tin sẽ không ngừng trăn trở hằng giờ, hằng ngày để những hệ thống công nghệ của chúng ta ngày càng an toàn, nhưng lại dễ dùng, phổ cập được đến người dân. Trong vai trò mới, tôi cam kết sẽ cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nỗ lực xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và rộng khắp”, ông Hưng cam kết.

Chia sẻ sau khi nhận quyết định, ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số cho biết sẽ nỗ lực nghiên cứu, học hỏi để thúc đẩy các nền tảng số, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương và các mô hình mẫu về kinh tế số với từng ngành, lĩnh vực, từ đó tạo sự lan tỏa.

Bày tỏ vui mừng khi nhận quyết định bổ nhiệm lại, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông Nguyễn Văn Long hứa hoàn thành tốt công tác quản trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên môi trường số.

Ông Long cũng cam kết sẽ kết nối thêm với đối tác nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp xây dựng phương án công nhận kết quả thi, lưu các bài thi trực tuyến và phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng số với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại lễ trao quyết định, các cán bộ vừa được bổ nhiệm gửi lời cảm ơn Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trên cương vị mới, góp phần vào sự phát triển của ngành, đất nước.