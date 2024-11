Đóng góp của ngành TT&TT vào GDP đất nước tăng 18% Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt trên 3,98 triệu tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 95,6% kế hoạch cả năm; lợi nhuận toàn ngành ước đạt 291.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 100,2% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 116.148 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 119% so với kế hoạch cả năm; đóng góp vào GDP của ngành TT&TT ước đạt 924.839 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 94,2% so với kế hoạch năm. Trong tháng 12/2024, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cần hoàn thành 309 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 8 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; và 18 thông tư.