Trong bài phỏng vấn gần đây với The Wall Street Journal, bà Gina Raimondo cho rằng Mỹ nên ưu tiên đầu tư vào sản xuất bán dẫn và đổi mới sáng tạo trong nước hơn là chỉ chăm chăm vào lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Trung Quốc.

“Cố gắng kiềm chế Trung Quốc là việc vô ích”, bà nói.

Mỹ vừa áp lệnh cấm vận chip với Trung Quốc, vừa tài trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào bán dẫn tại Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh Đạo luật CHIPS và Khoa học của chính quyền Tổng thống Joe Biden với khoản tài trợ chưa từng có vào hạ tầng chip Mỹ “quan trọng hơn kiểm soát xuất khẩu”. Bà tin chìa khóa để cạnh tranh với Trung Quốc là đổi mới hơn.

“Cách duy nhất để đánh bại Trung Quốc là đi trước họ. Chúng ta phải chạy nhanh hơn, sáng tạo hơn họ. Đó là con đường để chiến thắng”.

Bất chấp các hạn chế xuất khẩu của Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tìm ra những cách để mua chip bị cấm vận qua các kênh không chính thức. Bên cạnh đó, họ cũng điều chỉnh kinh doanh và theo đuổi mục tiêu của mình thông qua đổi mới.

Bình luận được bà Raimondo đưa ra khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Dù Đạo luật CHIPS được lưỡng đảng ủng hộ, ông Trump lại chỉ trích nó và ông muốn sử dụng “các biện pháp thuế quan, giảm thuế, thủ tục và giải phóng năng lượng Mỹ” thay vì chính phủ rót vốn trực tiếp.

Sự không chắc chắn này dẫn đến nhiều công ty xin tài trợ phải chạy đua trước ngày 20/1/2025. Dù vậy, ông Trump cũng đang có kế hoạch đẩy nhanh việc cấp phép cho những doanh nghiệp đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Mỹ và có khả năng miễn trừ một số quy định.

Nhờ Đạo luật CHIPS, chi tiêu của Mỹ cho hạ tầng chip năm 2023 đã cao hơn 28 năm qua gộp lại. Song song với đó, chính quyền ông Biden tiếp tục các nỗ lực cấm công ty Trung Quốc mua chip tiên tiến từ Mỹ và thiết bị sản xuất chip từ Hà Lan. ASML của Hà Lan là hãng duy nhất trên thế giới sản xuất máy in thạch bản siêu cực tím (EUV) hiện đại nhất ngày nay. Do đó, SMIC – xưởng đúc chip lớn nhất đại lục – vẫn phải dựa vào máy in thạch bản cực tím sâu (DUV) và chưa thể tiến lên quy trình mới hơn 7nm.

(Theo Technetbooks)