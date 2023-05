Sáng ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gửi lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và Giám đốc Công an các địa phương.

Công điện nêu rõ, theo nhận định của Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các tác động của hiện trượng El Nino, dự báo từ nay đến cuối năm 2023, nắng nóng sẽ gay gắt trên trên diện rộng và là một trong những năm có nắng nóng kỷ lục. Đặc biệt, những ngày qua, ở nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí như: Thanh Hóa, Nghệ An có nhiệt độ cao nhất trong những năm gần đây.

Vụ cháy nhà xảy ra tại phố Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội)

Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng CSGT đã nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm căng mình trên các tuyến đường, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông khép kín địa bàn 24/24h để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm. Ngoài đổ mồ hôi, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu, thậm chí hi sinh, bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ. Điển hình như các vụ việc xảy ra vừa qua tại Long An, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ gây thiệt hại về người. Thời gian tới, học sinh, sinh viên nghỉ hè, nhu cầu dùng điện tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại cơ sở, hộ gia đình, nhà để kết hợp sản xuất kinh doanh, nếu không chủ động phòng ngừa, xảy ra cháy sẽ rất nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, vất vả, khó khăn của lực lượng CSGT, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không quản ngại khó khăn, gian khổ "Vì nhân dân phục vụ".

Lực lượng CSGT đẫm mồ hôi khi phải làm việc ngoài trời dưới nắng nóng

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời cũng yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; quá trình thực hiện cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC mệt nhoài sau khi chữa cháy

Bộ trưởng cũng yêu cầu động viên và có chế độ chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT phát huy tinh thần "Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ". Đồng thời lưu ý, đã nỗ lực, cố gắng rồi cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tuần tra khép kín địa bàn nhất là "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, "lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niêm vui, lẽ sống của mình".

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng đến người dân về nguy cơ xảy cháy tại cơ sở, hộ gia đình, hướng dẫn kiến thức, kĩ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, nhất là đối cới các em học sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Cục trưởng Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC, tăng cường động viên các cán bộ, chiến sĩ CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH trực chiến đấu, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, hiện trường.