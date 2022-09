Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ tại 5 đơn vị

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị: Cục An toàn thông tin (ATTT), Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Trung tâm Internet Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Theo đó, Bộ TT&TT trao Quyết định số 1679 (ngày 7/9) về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT. Ông Phúc nhận nhiệm vụ Viện trưởng từ ngày 9/9.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT được điều động và bổ nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số theo Quyết định số 1675 (ngày 7/9) và nhận nhiệm vụ mới từ 9/9.

Ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Tại Cục An toàn thông tin, ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và Phát triển được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng theo Quyết định số 1698 (ngày 9/9). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục ATTT

Bộ TT&TT cũng trao các Quyết định số 1699 (ngày 9/9) bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam

Quyết định số 1689 về việc điều động và bổ nhiệm ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT.

Ông Ngô Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng trao quyết định tập sự Phó Cục trưởng Cục ATTT đối với ông Trần Quang Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin).

Ông Nguyễn Quang Hưng, tập sự Phó Cục trưởng Cục ATTT

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, thời gian làm việc tại Cục ATTT dù nhiều áp lực, nhưng cũng có nhiều dấu ấn khi Việt Nam nâng bậc trong bảng xếp hạng về an toàn an ninh mạng; hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng đạt 95%; 100% bộ, ngành, địa phương triển khai 4 lớp bảo đảm ATTT… Ở vị trí mới, ông Phúc cam kết cùng tập thể Viện Chiến lược thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó đưa Viện Chiến lược trở thành viện nghiên cứu chính sách, chiến lược đầu ngành; phát triển nguồn nhân lực đủ bản lĩnh, trình độ chuyên môn để tư vấn các vấn đề có tầm chiến lược.

Nhận nhiệm vụ mới tại Vụ Kinh tế số và Xã hội số, ông Trần Minh Tuấn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc khi được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách, để xây dựng một vụ mới với những chức năng nhiệm vụ rất mới mà Bộ TT&TT được giao. Tân vụ trưởng sẽ tập trung xây dựng chuyên môn, tổ chức theo sát chủ trương của Bộ. Đồng thời, linh hoạt trong tư duy, hoạt động để có thể theo kịp sự phát triển.

Ở vai trò mới, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam sẽ phát huy tốt truyền thống của VNNIC với phương châm làm việc nhanh nhạy, khoa học, nắm vững kiến thức chuyên môn; dám nghĩ, dám làm, cam kết, chuyên tâm vì mục tiêu chung. Đề cao tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, lấy mục tiêu an toàn, chất lượng làm đầu trong mọi công tác.

Ông Ngô Quang Huy cam kết nỗ lực tập trung nhiệm vụ trọng tâm xây dựng không gian số cho các hoạt động của Văn phòng; xây dựng các kho dữ liệu của Bộ, ngành; đảm bảo liên thông, kế thừa, phát triển và là tài nguyên phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Là các cán bộ trẻ được bổ nhiệm tại Cục ATTT, ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Quang Hưng đều bày tỏ niềm vinh dự và những trăn trở khi gánh trên vai những trọng trách, nhiệm vụ và cả thách thức mới. Hai ông cũng có những cam kết mạnh mẽ, với tâm huyết, trí lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đưa Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới có Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đầy đủ cho Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng; đưa Cục ATTT trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong Bộ về chuyển đổi số.

Bộ TT&TT bổ nhiệm 6 cán bộ

Tại hội nghị, các Thứ trưởng Phạm Đức Long, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Huy Dũng đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm thuộc lĩnh vực phụ trách. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đây là nhiệm vụ chính thức được giao cho các cán bộ và có thể coi là nền tảng để giúp họ đi xa, bền vững.

Các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay ở ba thế hệ, trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị khác nhau, có cái đức, kiên định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, là những tố chất rất quan trọng đối với người lãnh đạo.

Bộ trưởng đánh giá, ông Nguyễn Thành Phúc đã làm được nhiều việc trên cương vị Cục trưởng Cục ATTT, nay nhận trọng trách nhiệm vụ Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT phải hình thành lý luận, con đường cho lĩnh vực công nghệ - truyền thông của Việt Nam. Mỗi quốc gia, tổ chức phải đi con đường của mình, đó là lý luận của quốc gia, của tổ chức để đi xa, bứt phá.

Giao nhiệm vụ cho Vụ trưởng Vụ Kinh tế số, Xã hội số, Bộ trưởng đặt ra yêu cầu với ông Trần Minh Tuấn trách nhiệm phát triển lĩnh vực, bởi đây là lĩnh vực mới được giao cho ngành để đất nước phát triển nhờ vào kinh tế số.

Trong khi đó, ATTT là lĩnh vực có trách nhiệm trở thành cường quốc an ninh mạng. Do đó, trách nhiệm của ông Trần Đăng Khoa, Trần Quang Hưng là rất lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo tại hội nghị cán bộ chiều 9/9

Giao nhiệm vụ cho Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao ông Ngô Quang Huy có trách nhiệm chuyển đổi số Văn phòng Bộ. Chuyển đổi số Văn phòng thành công là chuyển đổi thành công Bộ TT&TT và Văn phòng Bộ TT&TT phải chuyển đổi số mẫu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc VNNIC đóng góp phát triển Internet thế hệ mới. Hạ tầng Internet là hạ tầng kinh tế và phải đưa vào hội nhập vào mọi mặt cuộc sống.

Nhắc tới sự phát triển, Bộ trưởng cho rằng, một tổ chức có thể thịnh rồi suy, nhưng vấn đề là tổ chức đó có tái sinh được hay không. Do đó, ngay lúc mình ở trên cao, đã cần ý thức để tổ chức có thể tái sinh. Bộ trưởng chúc các cán bộ mới có thể tạo ra được sự tái sinh bằng cách thức mới.

“Sáu cán bộ được bổ nhiệm hôm nay có sứ mệnh mới, nhiệm vụ rất lớn, trọng trách lớn cho ngành, cho đất nước. Thay mặt Ban cán sự, lãnh đạo Bộ, tôi chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe, nắm chắc sứ mệnh của mình, tìm cách làm, quyết tâm làm thì sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị, của cả ngành và chúc các đồng chí thành công ở vị trí mới”, Bộ trưởng nói.

Bài: Duy Vũ

Ảnh: Lê Anh Dũng