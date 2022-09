Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị triển khai công tác cán bộ ngày 9/9

Kính thưa các đồng chí Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, chúng ta giao nhiệm vụ mới cho 6 người cấp Cục và Vụ, chia thành 3 cặp 2 người. 3 cặp này là cuối đầu 6, cuối đầu 7 và cuối đầu 8. Trong một lần giao nhiệm vụ mà có cả 3 nhóm này, mỗi nhóm chênh nhau đến chục tuổi thì đó là đảm bảo cho sự nối tiếp của hiện tại và tương lai. Một tổ chức luôn có kế thừa, luôn có mở ra tương lai là một tổ chức bền vững. Một tổ chức có nhiều lứa tuổi trong một đội ngũ lãnh đạo cũng sẽ phản ánh cuộc sống trung thực hơn, duy trì văn hoá của tổ chức tốt hơn. Lãnh đạo Bộ hiện nay cũng có người 40 tuổi, người 50 tuổi và người 60 tuối. Người thì thông thạo nghề nghiệp, người thì nắm được quy luật để dự báo tương lai, người thì dung nạp được nhiều người khác. Bộ ta hãy duy trì truyền thống này trong công tác cán bộ. Bất kỳ lúc nào, khi có sự điều động của cấp trên chúng ta cũng sẵn sàng và vẫn đảm bảo sự ổn định.

Hôm nay là ngày 9/9. Nhiều người sợ số 9 ở chỗ đến cực thịnh thì sẽ suy. Nhưng có thể từ một số 9 này mà đạt tới một số 9 mới không? Một tổ chức tốt là tổ chức 9 điểm. Một tổ chức vĩ đại là một tổ chức sau khi đã đạt đến số 9 thì sinh ra một số 9 mới. Đó là tổ chức có khả năng tái sinh. Chỉ có tái sinh thì mới trường tồn. Có trường hợp tái sinh là do đến đỉnh thành công và rơi vào suy thoái, rồi đến đáy và từ đó tái sinh. Tỷ lệ tái sinh thành công là không cao, và có thành công thì cũng rất lâu và nhiều đau đớn. Có trường hợp là đến đỉnh vinh quang thì chủ động tái sinh bằng cách đặt mình vào một thách thức mới, đặt mình vào số 0 ở một nơi mới, ở một không gian mới, ở một sứ mệnh mới lớn lao hơn, để từ đây đi lên như những ngày đầu tiên lập nghiệp. Chủ động thì bao giờ cũng tốt hơn. Tôi chúc các đồng chí hôm nay nhận nhiệm vụ mới thì có khả năng đi từ số 9 này tới số 9 khác. Các đồng chí đã thành công, đã có sản phẩm và vì thế mà được bổ nhiệm hôm nay. Hãy tạo lên một số 9 mới ở cương vị mới. Nếu không làm được việc này thì cũng như cuộc đời đã dừng lại!

Có một điều khá đặc biệt ở cả 6 đồng chí hôm nay nhận nhiệm vụ mới là đều đã bị nâng lên hạ xuống nhiều lần hoặc di chuyển đi qua nhiều đơn vị, vị trí. Nhưng chưa ai, chưa từng một lần nào phàn nàn với lãnh đạo. Trên giao là nhận, là lên đường và làm hết mình ở chỗ mới. Lãnh đạo Bộ đánh giá rất cao và cám ơn các đồng chí ở điểm này, ở tính tuân thủ của một người trong tổ chức. Cũng có lúc mình nghĩ là bị thiệt thòi, bị cấp trên hiểu chưa đúng. Cũng chẳng bao giờ tránh được việc này. Nhưng mình có niềm tin, người không nhìn thấy thì Trời sẽ nhìn thấy, mà Trời nhìn thấy thì rồi người sẽ nhìn thấy. Có niềm tin này thì sẽ không thể vì một chút thiệt thòi mà bất mãn. Bất mãn là mất tất cả!

6 đồng chí được bổ nhiệm hôm nay đều đã được các đồng chí lãnh đạo cấp trên trực tiếp giới thiệu rất kiên định. Kiên định từ đầu đến lúc được bổ nhiệm. Có trường hợp dài đến cả năm và hơn. Mình là người lãnh đạo trực tiếp thì mình phải là người hiểu cán bộ của mình nhất. Mình không kiên định thì còn ai có thể kiên định để bảo vệ cán bộ. Công tác cán bộ là của tập thể cấp ủy. Muốn thuyết phục được cấp ủy thì vẫn phải là sản phẩm của cán bộ. Bởi vậy, để kiên định bảo vệ cán bộ của mình thì đầu tiên là phải giao việc, giao thử thách cho họ và họ phải hoàn thành, có sản phẩm. Kiên định bảo vệ cán bộ thì cũng phải biết mạnh yếu của cán bộ, biết cái nền, cái đức của người cán bộ đó. Không thể kiên định cảm tính hay dựa trên quan hệ cá nhân được.

Nghe 6 phát biểu nhận nhiệm vụ của 6 đồng chí hôm nay, tôi tự hỏi mình: Tại sao những con người bị “quăng quật” này lại có những phát biểu tâm huyết đến thế, yêu việc, yêu ngành, yêu tổ chức của mình đến thế? Có phải chăng là sự trân quý chỉ đến từ những khó khăn, vất vả? Chúng ta đạt được dễ dãi quá chắc không trân trọng đến thế này!

Anh Nguyễn Thành Phúc về làm Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông với một khát vọng lớn là nâng tầm từ làm chiến lược thành lý luận. Chỉ có lý luận dẫn dắt thì mới kiên định, mới xuyên suốt qua các nhiệm kỳ, mới có thể ra được những quyết định lớn và vì thế mới đi xa được. Chắc mọi người ngồi đây hôm nay cũng đang tự hỏi: Lý luận về con đường chuyển đổi số Việt Nam là gì? Làm được việc này thì anh Phúc đã thay đổi về chất công việc của Viện.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn nhận nhiệm vụ Vụ trưởng Vụ Kinh tế số. Đây là lĩnh vực mới của Bộ. Vụ Kinh tế số là vụ mới. Anh Tuấn giống như người dựng nước. Đời người thì ít ai có được cái may mắn này. Thường thì chúng ta vào làm việc ở một tổ chức đã có sẵn, là một mắt xích trong nó, không gian không có nhiều. Dựng nước thì cần cái đức hy sinh, cái gì cũng phải tự tay làm, không gì là có sẵn. Nhưng hạnh phúc lớn nhất của đời người vẫn là được sinh ra đứa con của mình. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn là người đầu tiên trong Bộ mình, khi phát biểu nhận chức cam kết nếu không làm được thì sẽ tự nguyện từ chức nhường cho người khác làm. Nghe giọng anh đọc thì tôi biết đây là sự chân thành của anh. Sự nghiệp của một tổ chức thì không bao giờ là của một cá nhân. Mình không làm được thì hãy để người khác làm, có thể mình sẽ nhận một việc khác mà mình làm tốt hơn. Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn đây là văn hoá của Bộ.

Anh Trần Đăng Khoa và anh Trần Quang Hưng tự hào là thế hệ lãnh đạo thứ hai của Cục An toàn thông tin. Ra trường, vào Cục làm từ những ngày đầu rồi trưởng thành lên làm lãnh đạo Cục. Đều là cán bộ lãnh đạo đầu 8, rất trẻ, nhiều nhiệt huyết. Nhiệm vụ phía trước là đưa Việt Nam thành cường quốc an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng Việt Nam trên không gian mạng. Không có việc gì vinh quang và đáng tự hào hơn thế: làm cho Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.

Anh Nguyễn Trường Giang là một người chật chội trong một không gian cũ đã 10 năm. Làm Trưởng đài DNS và VNIX của Trung tâm Internet Việt Nam đúng 10 năm. Người chật chội, bị nén lâu ngày thì tạo thành sức bật. Có thể là như vậy, nhưng cũng có thể là ngược lại, tức là mất hết nhiệt huyết. Ban cán sự bổ nhiệm anh Giang là vì nhìn thấy và có niềm tin vào sức bật lò xo để anh Giang cùng với lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam làm cho Internet thâm nhập vào mọi ngành công nghiệp, mọi hoạt động của người dân. Mỗi người dân sở hữu một tên miền tức là mỗi người sẽ có một ngôi nhà trên Internet.

Anh Ngô Quang Huy đã đi qua nhiều vị trí, nhưng có lẽ chưa khi nào nhận một nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng như hôm nay. Đó là là thực hiện chuyển đổi số Văn phòng Bộ. Chuyển đổi số văn phòng thì chính là chuyển đổi số hoạt động của tổ chức đó. Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia thì đầu tiên hãy là Bộ mẫu về chuyển đổi số. Chúng ta đã nhận việc này, đã tuyên bố một cách có trách nhiệm. Và nay nhiệm vụ này là trên vai anh Huy.

Thay mặt Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ, tôi chúc các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay ngay sau khi đạt đến số 9 thì hãy khởi tạo một số 9 mới. Cuộc sống tốt đẹp luôn là một dòng chảy chứ không phải một trạng thái tồn tại đứng yên, ngay cả khi trạng thái đứng yên đấy là dễ chịu.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng