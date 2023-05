Doanh thu tăng trưởng 6% Doanh thu toàn ngành tháng 4/2023 ước đạt 313.475 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với tháng 3 và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 4 ước đạt 1.139.333 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 8.172 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với tháng trước và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 4/2023 ước đạt 31.302 tỷ đồng, tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: Văn phòng Bộ TT&TT)