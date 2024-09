Lí do tạm ngưng tắt sóng 2G là để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết, đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại cơn bão số 3. Ảnh: TK

Ngày 13/9/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT về việc“Ngưng hiệu lực thi hành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2024/TT- BTTTT” (Về việc dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM trong thời hạn 1 tháng (từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024)). Lí do để tạm ngưng tắt sóng 2G theo Thông tư số 10 là để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết, đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại cơn bão số 3. Đây là cơn bão lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà mạng và ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của khách hàng.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, hiện nay, các nhà mạng di động đang hết sức nỗ lực để chuyển đổi thuê bao 2G Only. Đến ngày 8/9/2024, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. So với tháng 7/2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only giảm hơn 5,3 triệu thuê bao. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT và sự nghiêm túc của các doanh nghiệp di động, để thực hiện kế hoạch dừng công nghệ 2G.

Chia sẻ với VietNamNet trước đó, ông Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT Hòa Bình cho hay, hiện nguồn cung cấp máy điện thoại 4G đang khan hiếm. Nếu giải quyết được vấn đề này thì việc tắt sóng 2G trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ theo đúng lộ trình của Bộ TT&TT đưa ra.

Đề cập đến vấn đề này, ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc VNPT VinaPhone Hòa Bình cho biết, đầu năm 2024, VNPT Hòa Bình có khoảng 9.900 thuê bao 2G Only. Phần lớn khách hàng sử dụng 2G Only là những người cao tuổi, không có nhu cầu vào mạng, những hộ gia đình kinh tế khó khăn và một số khách hàng dùng máy 2G “cục gạch” để làm SIM phụ.

Ông Võ Minh Tuấn chia sẻ, việc tắt sóng 2G đang được triển khai mạnh, nhưng cũng đang gặp trở ngại vì trên thị trường không đủ máy feature phone 4G để cung cấp cho khách hàng. VNPT Hòa Bình cũng muốn mua các dòng máy này để hỗ trợ khách hàng chuyển lên 4G, nhưng hiện các bên bán hàng không đủ thiết bị. Hiện VNPT Hòa Bình đang tìm kiếm nhiều nguồn, để có thể mua máy feature phone 4G cung cấp cho khách hàng. Nếu có đủ máy feature phone 4G, VNPT Hòa Bình sẽ đảm bảo chuyển hết 100% khách hàng dùng 2G Only lên 4G theo lộ trình mà Bộ TT&TT đưa ra.

Theo ông Trương Minh Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh dịch vụ của Thế Giới Di Động, doanh số điện thoại feature phone 4G tại chuỗi cửa hàng này đang tăng trong thời gian đây. Số điện thoại feature phone 4G mỗi ngày bán ra khoảng 10.000 máy.

“Với máy feature phone 4G, trong nước chỉ có một số hãng sản xuất là Nokia, Masstel, Itel và Mobell. Ngoại trừ Nokia, 3 nhà cung cấp còn lại có sản lượng máy không đủ nhiều để phục vụ cho việc chuyển dịch thuê bao 2G. Nếu yêu cầu số lượng máy lớn và trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ gây khó khăn cho nhà bán lẻ trong việc không đủ hàng bán ra”, đại diện Thế Giới Di Động chia sẻ.

Ở góc nhìn của một nhà sản xuất thiết bị, ông Vũ Thành Trung, Giám đốc sản phẩm Oppo Việt Nam cho hay, để đáp ứng nhu cầu smartphone giá rẻ, từ giờ đến cuối năm, hãng này sẽ ra mắt nhiều mẫu smartphone dưới 5 triệu đồng.

Những người dùng điện thoại 2G chủ yếu ở khu vực miền núi, nông thôn, thu nhập không cao, do vậy, việc cho ra mắt mẫu điện thoại sở hữu các yếu tố như độ bền tốt, thời lượng pin cao luôn là yếu tố được Oppo đặt lên hàng đầu.

Tại tọa đàm tắt sóng 2G do báo VietNamNet phối hợp với Cục Viễn thông tổ chức gần đây, nhiều đại lý bán lẻ và các nhà sản xuất di động cam kết sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của người dân nhiều nhất có thể, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt thiết bị khi tắt sóng 2G.