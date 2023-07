PGS.TS Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cho biết dịch tay chân miệng những năm gần đây có diễn biến khá phức tạp với số lượng trẻ mắc tăng cao, thậm chí có mức tăng đột biến trong thời gian đỉnh do đây là bệnh dễ lây nhiễm qua tiếp xúc.

Bộ Y tế đã tìm nguồn nghiên cứu, phát triển các vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Vắc xin phòng tay chân miệng đã được nhập khẩu vào Việt Nam, đưa vào nghiên cứu lâm sàng tại một số tỉnh, thành phố.

"Cuối tháng 5, có 1 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp phép giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Chúng tôi đã đưa hồ sơ này vào ưu tiên để thẩm định xét duyệt, cố gắng làm việc với các đơn vị sớm đánh giá chất lượng an toàn, hiệu quả của vắc xin, đảm bảo vắc xin đến tay người dùng một cách an toàn nhất", ông Dũng cho biết tại cuộc tọa đàm về tiêm chủng vắc xin an toàn và nâng cao nhận thức cộng đồng sáng 10/7.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế. Ảnh: Nam Trần

Chia sẻ với VietNamNet, ông Dũng cho biết các cơ quan chức năng đang cố gắng năm 2024 sẽ đưa vào tiêm chủng với hình thức dịch vụ.

Được biết, vắc xin tay chân miệng đang xin cấp phép tại Việt Nam được chỉ định tạo miễn dịch chủ động cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 2 tháng đến 6 tuổi để phòng bệnh do nhiễm EV71, chủng virus có thể gây những biến chứng nặng nề hơn.

Liên quan đến vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái, theo lộ trình nêu rõ trong Nghị quyết 104 năm 2022 của Chính phủ, từ năm 2026 Việt Nam sẽ đưa vào tiêm phòng miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Bác sĩ Đinh Bích Thủy, Trưởng khoa Khám theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho hay phụ nữ ở lứa tuổi 40-50 có tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung cao. Theo một số báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), lứa tuổi mắc ung thư cổ tử cung cao nhất từ 45-50. Các tài liệu y khoa đều chỉ ra nguyên nhân gây bệnh là do virus HPV.

Trên 80% phụ nữ từ 25 tuổi trở lên đều có ít nhất một lần mắc HPV trong đời, 80% người mắc sẽ tự khỏi, chỉ có 10-20% diễn biến thành mãn tính, có nguy cơ gây ung thư cổ tử cung.

Để phát hiện sớm bệnh, cần khám sàng lọc sớm. Hiện vắc xin HPV được khuyến cáo tiêm cho người từ 9-26 tuổi. Bác sĩ Thủy cho hay mỗi ngày bà khám cho khoảng 40 bệnh nhân, nhiều chị em tuổi 30-40 bày tỏ thắc mắc liệu tuổi đó còn tiêm được hay không?

"Việc tiêm vắc xin HPV cho người từ 9-26 tuổi, chưa quan hệ tình dục, hiệu quả vắc xin mang lại là tối đa. Khi lớn tuổi, vẫn có thể tiêm được, vắc xin có tác dụng nhưng sẽ không được cao, có thể phòng được các chủng HPV chưa mắc", bà Thủy cho hay.