Ngày 29/8, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê ký công văn yêu cầu xử lý thông tin báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế. Công văn được gửi tới các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; sở y tế các địa phương; y tế các bộ, ngành...

Theo công văn này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh một số vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện K… về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế.

Vì vậy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị rà soát, chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế. Xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm; quán triệt phương châm "Lấy người bệnh là trung tâm”...

Trước đó, VietNamNet liên tục phản ánh sự việc cô gái 21 tuổi tố cáo bị bác sĩ ung bướu xâm hại tình dục. Theo đó, bác sĩ bị tố có tên N.Q.C, công tác tại khhoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Còn người tố cáo là chị N.T.K.T. (21 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM), có mẹ là một bệnh nhân ung thư.

Một đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là của chị T. và bác sĩ C.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ việc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong ngành y tế. Bác sĩ C. tạm ngưng công tác chuyên môn để tập trung giải trình, làm rõ.

Làm việc với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ C. không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà riêng.

Đến ngày 25/8, Thanh tra Sở Y tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM (PA03) đã làm việc với bác sĩ N.Q.C và Ban giám đốc bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Một ngày sau, Công an quận Bình Tân (nơi chị T. cư trú) mời cô gái lên làm việc. Cùng ngày, công an quận Tân Bình (nơi xảy ra sự việc) cũng có động thái tương tự, tuy nhiên do bận chăm sóc mẹ, chị T. chưa lên làm việc được.