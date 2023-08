Người tố cáo nói gì?

Chị N.T.K.T. (21 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết mẹ bị ung thư tuyến giáp từ năm 2020. Vì cha đã mất, gia đình chỉ còn chị T. chăm mẹ. Trong quá trình mẹ chữa ung thư, chị T. quen biết bác sĩ N.Q.C, công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ đó đến nay, dù chạy chữa nhiều nơi, người mẹ đã bị di căn và xâm lấn khí quản.

Tháng 4/2023, mẹ chị T. phải cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp tục điều trị. Lúc này, chị K.T nhắn tin cho bác sĩ N.Q.C để nhờ hỗ trợ. Bác sĩ C. nhắn chị T. mang toàn bộ hồ sơ lên phòng khám riêng (thực tế là nhà thuốc) tại quận Tân Bình để xem tình hình.

Theo cô gái này, bác sĩ C. nói tình trạng người người bệnh đã hết cách, chỉ có loại thuốc “nhắm trúng đích” tên Lenvaxen 10 mới có thể kéo dài thời gian sống đến hết năm.

“Ông C. nói đây là thuốc nội bộ, không bán ra thị trường và phải được bác sĩ kê đơn giám sát”, chị T. phản ánh. Tuy nhiên, bác sĩ không nhận tiền thuốc của chị mà nói “anh không cần tiền”, “anh muốn em làm anh vui”. Cũng theo chị T., bác sĩ C. lao vào ôm nhưng chị phản kháng và bỏ về.

Tin nhắn được cho là giữa chị T. và bác sĩ C. trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, bác sĩ C. vẫn sang một bệnh viện khác để khám cho mẹ chị T. và nhận định “chỉ có sử dụng thuốc nhắm trúng đích để kéo dài”. Do quá lo lắng, chị theo lời hẹn của bác sĩ C. để sang nhận thuốc vào tối 18/4.

Theo cô gái này, ông C. nói “em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc”, sau đó lao vào ôm và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Chị T. cho rằng mình quá hoảng sợ và lo lắng nên không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi dùng thuốc bác sĩ C. cho, người mẹ xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đờm, khó thở nên phải nhập viện. Chị T. mang lọ thuốc nói trên cho bác sĩ đang điều trị để hỏi (ở bệnh viện khác).

Theo chị T., bác sĩ trả lời: “Mẹ em đáng lý phải nhập lại Bệnh viện Ung bướu để hội chẩn xem có bị kháng i-ốt phóng xạ không. Nếu kháng mới dùng thuốc này. Thuốc này bệnh viện cũng có nhưng lọ này là dỏm”.

Quá bức xúc, tháng 5, chị K.T. đăng bài viết ẩn danh lên Diễn đàn bác sĩ trẻ Việt Nam, tố bác sĩ tên N.Q.C tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có hành vi dụ dỗ con gái của bệnh nhân ung thư sau đó xâm hại tình dục. Bài đăng sau đó đã bị xóa.

Chị T. cho hay bác sĩ C. đã liên hệ xin lỗi và nhờ chị xóa bài, chị đã gửi cho luật sư bảo vệ quyền lợi clip chứng minh việc xin lỗi này.

"Bác sĩ C. đã lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu mẹ bằng mọi giá, lợi dụng tình trạng quẫn bách của tôi để thông tin không đúng sự thật về tình trạng bệnh và phương án điều trị cho mẹ. Sau đó, đòi hỏi quan hệ tình dục, thỏa mãn dục vọng. Đó là hành vi vi phạm y đức và pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các bác sỹ chân chính", chị chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, cô gái này cho biết chị trải qua rất nhiều áp lực, lo lắng và gần như bị trầm cảm trong suốt thời gian qua. Chị cũng khẳng định luôn biết ơn các bác sĩ tại các bệnh viện đã tận tâm điều trị cho mẹ.

Chị T. nói luôn biết ơn các bác sỹ tại các bệnh viện đã điều trị cho mẹ. Ảnh: Thế Sơn.

Thanh tra y tế, bệnh viện, công an vào cuộc

Từ tháng 5, ngay sau khi nhận phản ánh về bài đăng ẩn danh liên quan đến nhân viên bệnh viện, Ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu đã mời bác sĩ N.Q.C lên làm việc. Người này cho biết không có hành vi xâm hại hay sai phạm nào. Ban giám đốc Bệnh viện đã nhắc nhở toàn bộ nhân viên y tế cần chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người nhà, người bệnh.

Ngày 5/7, chị K.T. làm đơn gửi Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Thanh tra Bộ Y tế, UBND TP.HCM, một số cơ quan báo chí, đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ N.Q.C. Tuy nhiên, chị không nhận được phản hồi.

Ngày 9/8, chị K.T tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết lần 2 đến các cơ quan trên. Ngày 24/8, vụ việc được phản ánh trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ việc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong ngành y tế. Bác sĩ N.Q.C. tạm ngưng công tác chuyên môn để tập trung giải trình, làm rõ.

Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, bác sĩ N.Q.C không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà riêng. Phóng viên liên hệ qua điện thoại với bác sĩ N.Q.C, ông từ chối trao đổi vì "có việc bận".

Đến ngày 25/8, Thanh tra Sở Y tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM (PA03) đã làm việc với bác sĩ N.Q.C và Ban giám đốc bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Ngày 26/8, Công an quận Bình Tân (nơi chị T. cư trú) mời cô gái lên làm việc. Cùng ngày, công an quận Tân Bình (nơi xảy ra sự việc) cũng có động thái tương tự, tuy nhiên do bận chăm sóc mẹ, chị T. chưa lên làm việc được.