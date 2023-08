Trao đổi với VietNamNet, luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị N.T.K.T (21 tuổi, TP.HCM) cho biết Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã mời chị K.T. lên làm việc vào sáng nay (26/8). Quận Bình Tân là nơi chị K.T. và mẹ (55 tuổi) đang cư trú.

Buổi làm việc xoay quanh các nội dung trong đơn chị T. tố cáo bác sĩ N.Q.C (công tác tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) đã gợi ý “đòi vui vẻ” mới đưa thuốc ung thư, sau đó có hành vi xâm hại tình dục.

Theo luật sư, công an quận Tân Bình (TP.HCM), địa bàn xảy ra sự việc giữa chị T. và bác sĩ C., cũng đã mời chị T. đến làm việc trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do bận chăm sóc mẹ nên chị T. chưa có mặt.

Trước đó, vào ngày 25/8, Thanh tra Sở Y tế và Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đã làm việc với bác sĩ C. và Bệnh viện Ung bướu TP, liên quan đến đơn tố cáo.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nơi mẹ chị T. từng điều trị. Ảnh: Thế Sơn.

Theo đơn gửi Thanh tra Sở Y tế TPHCM đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh, chị T. cho biết mẹ bị ung thư tuyến giáp nặng, phải điều trị tại nhiều bệnh viện lớn. Trong quá trình điều trị, chị quen biết bác sĩ C., làm tại Khoa Y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM).

Theo chị T., bác sĩ C. cho biết bệnh ung thư tuyến giáp của người mẹ đã nặng, cần uống thuốc "nhắm trúng đích" Lenvaxen 10 để kéo dài sự sống. Chị T. cho rằng, bác sĩ C. đã lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu mẹ bằng mọi giá của mình để đòi "cho vui vẻ", sau đó trực tiếp xâm hại tình dục chị tại một nhà thuốc ở quận Tân Bình.

Tuy nhiên, tình trạng của người mẹ ngày càng nặng, lọ thuốc Lenvaxen 10 được cho là "dỏm". Sau khi chị T. viết bài đăng tố cáo ẩn danh trên Facebook, bác sĩ C. liên hệ chị để xóa bài. Sau đó, chị T. gửi đơn tố cáo đến bệnh viện nơi bác sĩ C. công tác và Sở Y tế TP.HCM.

Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với bác sĩ C. và yêu cầu giải trình các nội dung trong đơn tố cáo. Bác sĩ này không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ nhận đã tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà. Bác sĩ C. đã tạm ngưng công tác chuyên môn để tập trung làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ việc có liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khẳng định quan điểm không bao che nếu nhân viên sai phạm. Do vụ việc liên quan đến uy tín của bệnh viện và ngành y tế, bệnh viện mong muốn được minh bạch và rõ ràng.