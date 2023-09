Đội tuyển bơi lội Trung Quốc có một kỳ ASIAD rực rỡ ngay trên sân nhà khi giành tới 28 tấm HCV, xếp nhất toàn đoàn.

Trong số đó, nữ kình ngư Zhang Yufei đóng góp nhiều nhất với 6 HCV, gồm 4 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 50m, 100m và 200m bướm, 1 HCV tiếp sức 4x100m tự do và 1 HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Xếp sau là Li Bingjie đóng góp 3 HCV cá nhân ở các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ, cùng HCV tiếp sức 4x200m tự do.

Nữ kình ngư Zhang Yufei (đứng giữa) trở thành một trong những VĐV xuất sắc nhất ASIAD 19 khi giành tới 6 HCV. Ảnh: Reuters

Cách đây 5 năm tại ASIAD Jakarta 2018, Trung Quốc cùng giành được 19 HCV như tuyển bơi Nhật Bản nhưng xếp thứ hai do kém đối thủ 3 tấm HCB.

Không chỉ dẫn đầu toàn đoàn tại Á vận hội lần này, tuyển bơi Trung Quốc còn phá kỷ lục tồn tại 45 năm ở môn bơi. Kỷ lục cũ là 25 HCV của các kình ngư Nhật Bản nắm giữ từ ASIAD 1978 tại Thái Lan.

Tại ASIAD 19, chỉ có 8 quốc gia giành huy chương gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (TQ), Đài Loan (TQ), Singapore, Kazakhstan và Việt Nam.

Bảng xếp hạng môn bơi ASIAD 19

Singapore số 1 môn bơi ở khu vực Đông Nam Á khi giành tới 19 HCV tại SEA Games 32 nhưng cũng chỉ mang về 1 tấm HCB tại Hàng Châu. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 8 toàn đoàn khi có được 2 HCĐ, đều của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở hai nội dung 400m tự do và 800m tự do.

Sau 19 kỳ đại hội, bơi Nhật Bản dẫn đầu với tổng cộng 280 HCV, 267 HCB và 184 HCĐ. Trung Quốc đứng thứ hai với tổng cộng 189 HCV, 169 HCB và 97 HCĐ. Bơi Hàn Quốc đứng thứ ba sau khi có 28 HCV, 20 HCB và 68 HCĐ.