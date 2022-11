Bom tấn 250 triệu đô 'Avatar 2' tung trailer mới gây choáng ngợp

Trailer thứ hai của Avatar: The Way of Water tung trailer dài hai phút rưỡi vào tối 2/11. Đạo diễn James Cameron và êkíp hé lộ những đại cảnh mãn nhãn ở hành tinh Pandora, từ vương quốc dưới lòng đại dương, đi sâu vào những khu rừng nơi chủng tộc người Navi sống chung với các loài sinh vật kỳ lạ cho tới cuộc chiến cam go, khốc liệt nhất giữa bối cảnh đại dương sâu thẳm. Khán giả phấn khích khi trailer hé lộ tạo hình của Kate Winslet trong vai Ronal – thợ lặn của thủy tộc Metkayina và là vợ của thủ lĩnh Tonowari. Đây được coi là nhân vật then chốt trong phần 2. Ronal xuất hiện cùng câu thoại kinh điển: "I See You".

Tạo hình nhân vật Kate Winslet trong 'Avatar 2'.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.



Trailer bắt đầu với giai điệu quen thuộc của bản nhạc I See You được viết riêng cho Avatar từ phần đầu tiên cách đây 13 năm. Trong phần 2, I See You được phối mới, như lời thì thầm đưa khán giả xuống lòng đại dương cùng thủy tộc người Navi để khám phá khung cảnh tráng lệ dưới nước ở hành tinh Pandora. Ngay sau đó, công chúa Neytiri (Zoe Saldana thủ vai) dũng mãnh vẫn xuất hiện với hình ảnh đặc trưng là giương cung tên giữa khu rừng. Nhưng lần này, Neytiri đang mang bầu con gái Kiri với chàng trai loài người Jake Sully (Sam Worthington thủ vai).



Và rồi Kiri chào đời giữa Pandora, lớn lên trở thành cô bé ưa khám phá những điều mới lạ ở thế giới ngoài kia, được cha mẹ truyền dạy kỹ năng sinh tồn. Một lần nữa, chiến tranh với loài người nổ ra và lần này là giữa đại dương.

Phần 2 xuất hiện nhân vật Kiri, con gái của Neytiri và Jake Sully.

Lần này không chỉ có những Ikran vĩ đại trên bầu trời, các loài sinh vật dưới nước ở Pandora cũng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ hành tinh. Nhiều hình ảnh từ cuộc chiến này được hé lộ như khu rừng bốc cháy ngùn ngụt, Tonowari – thủ lĩnh của thủy tộc Metkayina trên Pandora – nói với Lo’ak (con trai út của Jake Sully và Neytiri): "Chúng tôi không thể để cậu đem cuộc chiến của cậu tới đây", hứa hẹn cho những diễn biến căng thẳng giữa người Navi và thủy tộc Metkayina.

Sự khốc liệt của cuộc chiến được hé lộ qua những đại cảnh hoành tráng, Neytiri nghẹn ngào nói: “Đây là nhà của chúng ta” và được Jake Sully động viên: “Anh cần em ở bên anh và thật mạnh mẽ”, cho thấy cuộc đại thủy chiến lần này trong Avatar: The Way of Water sẽ căng thẳng và cam go hơn rất nhiều so với tập đầu vào năm 2009. Trailer khép lại với hình ảnh Neytiri và Jake Sully đứng giữa biển lửa, nàng công chúa dũng mãnh của hành tinh Pandora nhặt chiếc cung tên lên.

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập một nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này. Kate Winslet, đả nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cơ bắp Vin Diesel là những cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở tập này.

Avatar với kinh phí sản xuất 237 triệu USD ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỷ USD. Avatar: The Way of Water có kinh phí sản xuất dự kiến là 250 triệu USD, ra mắt khán giả toàn cầu từ 16/12/2022.