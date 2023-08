Là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm 2023, Oppenheimer là bộ phim mới nhất của đạo diễn tài ba Christopher Nolan.

Có chi phí sản xuất lên tới 100 triệu USD, Oppenheimer có quy mô hoành tráng, quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood như: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr.... Oppenheimer hiện được trang IMDB xếp thứ 31 trong top 250 phim xuất sắc nhất.

Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer - nhà khoa học với não bộ thiên tài là cha đẻ của phát minh làm rung chuyển thế giới: bom nguyên tử.

Dựa trên cuốn sách đoạt giải Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, của Kai Bird và Martin J. Sherwin, Oppenheimer kể câu chuyện có thật về nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, lãnh đạo thời chiến của phòng thí nghiệm Los Alamos trong dự án Manhattan.

Ông là một trong những người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử. Bộ phim sẽ đưa khán giả vào một nghịch lý đầy hồi hộp về người đàn ông buộc phải mạo hiểm việc phá hủy thế giới để cứu lấy nó.

Christopher Nolan và Cillian Murphy trong 1 cảnh quay 'Oppenheimer'.

Christopher Nolan là một trong số ít đạo diễn có thể làm những bộ phim độc đáo và sáng tạo mà vẫn có thể thu hút rất đông khán giả đại chúng, trở thành bom tấn phòng vé. Trong một kỷ nguyên của CGI, ông đi đầu trong xu hướng trở lại với các hiệu ứng thực tế.

Mỗi tác phẩm của Nolan đều được làm ra với một niềm đam mê mãnh liệt dành cho kỹ thuật làm phim cổ điển cũng như sử dụng hàng loạt các công cụ mới, đáng chú ý nhất là máy quay IMAX, nhằm nâng tầm cho nghệ thuật điện ảnh. Nolan nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ phía công chúng vì sự tôn trọng của ông đối với điện ảnh như một loại hình nghệ thuật.

'Oppenheimer' hiện đã thu về hơn 585 triệu USD trên toàn cầu.

Oppenheimer được đánh giá là tác phẩm giàu tham vọng nhất của Christopher Nolan. Phim có thời lượng dài 3 tiếng, khá kén khán giả nhưng khi ra rạp Việt, phim ngay lập tức lên top 1 phòng vé và là lựa chọn hàng đầu của khán giả ngoài rạp chiếu cuối tuần này.

Theo Box Office Việt Nam, tính đến 16h ngày 12/8, Oppenheimer đã thu về 7 tỷ đồng với hơn 1.500 suất chiếu. Phim Oppenheimer cũng nhanh chóng trở thành một trong những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam ngày 12/8.