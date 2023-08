Cillian Murphy

1- The Ginger Man của tác giả J.P.Donleavy

Một trong những cuốn sách yêu thích của Murphy là The Ginger Man. "Đây có thể nói là một trong những cuốn sách bạn nên đọc và yêu thích khi còn trẻ. Đó là một cuốn sách khiến cuộc sống này có thêm hương vị", nam diễn viên bình luận.

2- The Butcher Boy

Một cuốn sách khác được Murphy đề cập là cuốn The Butcher Boy của tác giả Patrick McCabe. "Đây là cuốn sách đạt được nhiều thành công lớn. Và đó cũng là cuốn sách đau lòng nhất tôi từng đọc", nam diễn viên bày tỏ.

3- Eclipse của tác giả John Banville

Nam diễn viên chia sẻ, Eclipse là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình: "Cuốn sách dường như có rất ít hoặc không có cốt truyện nhưng nó có ngôn từ tuyệt vời, cái nhìn sâu sắc khiến bạn không thể đặt xuống hoặc quên đi".

4- Cuốn The Sportswriter của tác giả Richard Ford

"Cùng với Updike, Ford là một trong những nhà văn nam vĩ đại nhất của văn học hiện đại Mỹ. Tôi thưởng thức những tác phẩm của họ, bắt đầu bằng cuốn The Sportswriter", nam diễn viên tâm sự.

5- Rabbit Angstrom của tác giả John Updike

"Với tôi, việc đọc sách là cần thiết. Cuốn sách là một nghiên cứu phi thường về con người và cuộc sống ở Mỹ giữa những năm 1950 tới những năm 1990", Cillian Murphy nói về cuốn sách.

6- Jeff in Venice, Death in Varanasi - tiểu thuyết của Geoff Dyer

"Geoff Dyer là một nhà văn rất thông minh. Những cuốn sách của ông đôi khi không đi theo lối mòn hay một lẽ thường tình nào cả. Jeff in Venice, Death in Varanasi là một ví dụ", Cillian Murphy nhận định.

7- Grief is the Thing with Feathers của Max Porter

Murphy cho biết, đây là một trong những cuốn sách khiến anh cảm động nhất khi đọc trong nhiều năm qua.

8- The Old Man and the Sea (Ông già và biển cả) - Ernest Hemingway

'Ông già và biển cả' là cuốn tiểu thuyết được nhiều người yêu thích.

"Cuốn sách luôn có những câu chuyện thú vị, đơn giản khiến tôi có nhiều cảm xúc. Với một cuốn tiểu thuyết ngắn như vậy, cách kể chuyện của nó gần như hoàn hảo với tôi", Cillian Murphy nhận xét.

Cillian Murphy trong phim 'Oppenheimer':