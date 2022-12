Bốn năm xin phép làm nhà nhưng không được giải quyết

1- Ông Trần Văn Sơn (Lào Cai) gửi đơn phản ánh về công tác cán bộ ở tỉnh Lào Cai. Trong đó, ông nêu ra nhiều nội dung cụ thể về: bố trí cán bộ như người nhà được bổ nhiệm... Chúng tôi đang nghiên cứu và có hướng xử lý đơn thư.

2- Ông Nguyễn Hoàng Kim đại diện cho nhiều hộ gia đình mua nhà tại dự án Aurora Residences Quận 8 (TP HCM), gửi đơn kêu cứu về dự án trên bị chậm tiến độ khiến nhiều người lao đao khổ sở vay mượn gia đình, họ hàng nhưng tới giờ vẫn chưa có nhà, phải ở nhà thuê gần 3 năm nay,... Theo thông báo mới nhất, chủ đầu tư yêu cầu hoàn tất thanh toán đủ 95% số tiền căn hộ theo hợp đồng để nhận tin xác nhận lịch bàn giao, nếu không sẽ thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên tại thời điểm 11/11/2022, công trình đã dừng thi công hơn 1 tháng.

3- Ông Nguyễn Văn Giàu trú số nhà 14, ngõ 102, đường Trường Hán Siêu, phường Phúc Thành (Ninh Bình) làm đơn tố giác lãnh đạo Cục thuế Ninh Bình có nhiều biểu hiện không trong sáng như cấu kết cùng doanh nghiệp trong hoàn thuế để rút ruột ngân sách nhà nước.. Vụ việc đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định tại bản án hình sự sơ thẩm. Ông đã tố cáo nhiều lần và cho biết, ngày 17/10/2022 ông bị kẻ lạ mặt truy sát, hiện đang chờ kết quả giám định thương tật.

4- Ông Mai Văn Tiền ở nhà số 2 ngõ 124 phố Đinh Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, gửi đơn phản ánh về việc cháu ông đã lấy cắp sổ đỏ của mẹ ông nên khi ông xây xựng nhà mới do nhà cũ hư hỏng, mặc dù đã xin phép 4 năm nay nhưng chính quyền không cấp phép xây dựng. Hiện tại ông đã phá nhà cũ xây dựng lại và bị chính quyền phường phạt 70 triệu đồng. Ông cũng đã đến công an phường trình báo vụ việc mất cắp sổ đỏ nhưng công an phường đã không tiếp nhận và thụ lý.

5- Tập thể giáo viên trường Tiểu học và THCS Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, gửi đơn tố cáo về những sai phạm của những người có trách nhiệm như thu tiền gửi xe học sinh, tiền nước uống, tiền học sinh ra trường… và nhiều khoản tiền hỗ trợ cho giáo viên nhưng không được trả hết. Các giáo viên yêu cầu cần minh bạch và công khai.

6- Ông Trần Văn Tùng, Yên Cát, Vĩnh Tường, Vĩnh phúc, đại diện các hộ dân sống tại thị trấn, làm đơn tố cáo về những sai phạm của những người có trách nhiệm trong việc cho xây trái phép quán ăn ven hồ, xây dựng trái phép nhà trên đất nông nghiệp của quan chức và nhiều công trình, nhà trọ, quán cafe cho xây trái phép. Đề nghị lãnh đạo kiểm tra và trả lời.

7- Người dân ở Vĩnh Phúc (giấu tên) gửi đơn phản ánh về những cửa hàng xăng dầu trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Cụ thể cửa hàng xăng dầu ở quốc lộ 2, cửa hàng ở đường Nguyễn Tất Thành… Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra theo phản ánh của người dân.

8- Bà Phạm Thị Dương ở số 7 ngách 65/39, tập thể văn công quân đội, đường Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm đơn cầu cứu về việc chồng bà là Đại tá, công tác tại Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng được cơ quan cấp đất tại khu TT Văn công Mai Dịch. Tuy nhiên hiện nay các hộ gia đình trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhưng gia đình bà lại không được cấp. Bà đã đến phòng Tài nguyên Môi trường quận Cầu Giấy và và Văn phòng đăng ký đất đai Cầu Giấy nhưng không nộp được giấy tờ và không được hướng dẫn làm các thủ tục. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét yêu cầu chính đáng của người dân.

9- Bà Lê Uyên Thư (ngụ tại A7.7 Lock A chung cư Âu Cơ Tower 659 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, TP.HCM) đến văn phòng Báo VietNamNet gửi đơn cầu cứu. Bà Thư cho biết, ngày 6/2/2020, bà mua 12 chiếc máy lạnh ở Điện máy Chợ Lớn Tân Kỳ Tân Quý để lắp tại nhà trọ ở P.15, Q.8, TP. HCM. Trong khi lắp đặt, nhân viên điện máy đã làm bể tường, khi được bà Thư khiếu nại thì chỉ được hỗ trợ chi phí sửa trong phòng, còn bên ngoài chưa sửa, khiến mỗi mùa mưa nhà bà đều bị thấm nước. Bà Thư đã nhiều lần liên hệ yêu cầu phía điện máy làm lại và bồi thường thiệt hại mà bà phải chịu trong thời gian qua. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

10- Ông Võ Văn Xồi (ngụ tại ấp 3, Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An) gửi đơn cầu cứu về việc xin lối đi công cộng cho nhiều hộ dân nhưng không được cơ quan chức năng phản hồi. Trong đơn cầu cứu, ông Xồi cho biết, phần đất này là do ông bà cố của ông để lại (gọi là đường Truông), được sử dụng qua 4 đời. Trải qua chiến tranh bị bom tàn phá khiến con đường không còn nguyên hiện trạng, dẫn đến tranh chấp với chủ sở hữu mảnh đất liền kề.

Trước đó ông Xồi đã đại diện 15 hộ dân khác sử dụng chung lối đi này làm đơn khởi kiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An để yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 076855 của ông Mang Văn Huôn. Tháng 8 năm nay, ông Xồi được tòa tuyên xử thắng kiện. Ngày 4/11/2022, ông gửi đơn kiến nghị xin lối đi công cộng đến UBND xã Mỹ Quý Đông và UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Ông Xồi cùng 15 hộ dân rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét để người dân có lối đi lại.

Công văn

Báo VietNamNet đã nhận được công văn của CA tỉnh Đắk Nông về việc đã chuyển công văn của báo và đơn khiếu nại của ông Phạm Đình Quyền trú tại thôn 7, xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, Đắk Nông về việc ông không đồng ý quyết định khởi tố vì từ nạn nhân lại trở thành kẻ mang tội là không đúng bản chất vụ việc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT CA huyện Đắk Glong giải quyết. Báo VietNamNet hoan nghênh trả lời kịp thời của CA tỉnh Đắc Nông, đồng thời đề nghị CA tỉnh kiểm tra, theo dõi sát vụ việc không để oan sai, người bị hại bị truy tố.

Ban Bạn đọc