Các NSND Bùi Bài Bình, Trần Lực, Lan Hương và Việt Thắng.

Sau thời gian tiến hành casting gắt gao trong tháng 7, ngày 12/8, Đài Hà Nội đã tổ chức lễ khởi quay dự án phim truyền hình mang tên Vì tình yêu Hà Nội với hai tác phẩm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng quen thuộc trên màn ảnh. Ngoài NSND Lan Hương, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực và NSND Việt Thắng, lễ khai máy còn có NSƯT Minh Phương, Nguyệt Hằng... cùng đông đảo các diễn viên trẻ.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi quyết định triển khai sản xuất series phim Vì tình yêu Hà Nội chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng tất cả chúng ta đều có sự gắn bó, đều có tình yêu với Hà Nội. Chúng ta đang sống ở Hà Nội hoặc đang hướng về Hà Nội. Hà Nội là nguồn cảm xúc của rất nhiều loại hình nghệ thuật: âm nhạc, điện ảnh, thi ca...

Đài PT-TH Hà Nội, một phần trong các thể chế văn hóa của Thủ đô không có lý do gì lại không trở thành một phần trong sự phát triển của văn hóa Hà Nội, không có lý do gì để không sáng tạo, sản xuất các nội dung, đóng góp vào sự phát triển của công nghệ điện ảnh Hà Nội.

Chúng tôi mong rằng tập thể nghệ sĩ, những nhà sản xuất, các diễn viên và những anh chị em của Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Hà Nội sẽ cùng nhau cho ra đời nhiều hơn những tác phẩm điện ảnh, những tác phẩm truyền hình thật hay và đặc biệt thật Hà Nội, để có thể công chiếu phục vụ cho nhu cầu giải trí của khán giả ở Thủ đô và công chúng quan tâm đến đời sống văn hóa Thủ đô".

Tham dự lễ khởi quay có ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; đông đảo NSND, NSƯT và các diễn viên nổi tiếng góp mặt trong series phim.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian tới, thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, Đài Hà Nội cùng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục có những tác phẩm quý giá về Hà Nội, góp phần lan toả hình ảnh của Thủ đô thanh bình, thịnh vượng, kết nối toàn cầu, người dân thanh lịch văn minh, yêu chuộng hoà bình, thân thiện mến khách đến với bạn bè năm châu.

Tại sự kiện, các đại biểu cùng lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nội, các đạo diễn và nghệ sĩ gạo cội đã thực hiện nghi thức "khởi quay" độc đáo với những tấm clapper board đặc trưng của đoàn phim, chính thức bắt đầu các cảnh quay đầu tiên cho series phim đặc biệt.

NSND Trần Lực và Lan Hương cùng lãnh đạo Đài Hà Nội tại lễ khởi quay.

Vì tình yêu Hà Nội là câu chuyện về những con người đang gắn mình với từng nhịp thở của đời sống Thủ đô trên con đường phát triển đi lên. Dự án gồm 80 tập phim với hai phần mang tên Mật lệnh hoa sữa và Hà Nội trong mắt em.

Chia sẻ tại sự kiện khai máy, NSND Trần Lực cho biết, là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, yêu Hà Nội, anh sẵn sàng tham gia dự án phim này. Diễn viên Đào, Phở và Piano cũng chia sẻ hiếm hoi tham dự một lễ khai máy đoàn phim hoành tráng như series Vì tình yêu Hà Nội.

NSND Lan Hương tiết lộ sẽ đảm nhiệm vai mẹ của một chiến sĩ công an Thủ đô trong Mật lệnh hoa sữa. Trong khi NSND Việt Thắng - người chuyên trị vai công an trên màn ảnh đảm nhiệm vai Thiếu tướng Long - lãnh đạo lực lượng công an chuyên phá án ma túy.

Ảnh: BTC