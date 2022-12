BSR hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất năm 2022

Theo BSR, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành ở 112% công suất từ ngày 5/11/2022, vượt 9% công suất so với kế hoạch vận hành trung bình cả năm là 103%. Tính chung khối lượng sản xuất ước cả năm 2022, BSR sẽ sản xuất khoảng 7.026.267 tấn sản phẩm, vượt 8% kế hoạch sản lượng cả năm, góp phần đảm bảo bình ổn nguồn cung xăng dầu cho đất nước. Ngoài chỉ tiêu sản lượng, các chỉ tiêu khác của BSR cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

BSR đã đạt kế hoạch sản lượng năm 2022, về đích sớm 23 ngày

Cũng theo thông tin từ BSR, trong nửa đầu năm 2022, giá dầu thô, sản phẩm có xu hướng tăng, sự chênh lệch giá giữa sản phẩm lọc và dầu thô (crack margin) cũng tăng mạnh nên thuận lợi cho ngành công nghiệp lọc dầu nói chung và BSR nói riêng, đặc biệt là giai đoạn quý II/2022. BSR đã áp dụng các giải pháp linh hoạt nhằm duy trì sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, liên tục, góp phần bình ổn thị trường, giảm thiểu rủi ro và tận dụng các cơ hội để gia tăng sản xuất và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng từ dầu thô - sản xuất - phân phối sản phẩm.

Ban lãnh đạo BSR tặng quà động viên người lao động đang làm việc tại Phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR chia sẻ: “Thời điểm đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, BSR nhận định đây vẫn là năm khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu quý II tình hình đã đảo chiều, dịch bệnh được khống chế, nhu cầu xăng dầu tăng cao. BSR đã tận dụng lợi thế thị trường, tăng công suất, đẩy mạnh bán hàng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục linh hoạt và chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu, tối ưu hóa trong việc điều chỉnh công suất nhà máy, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường và giá sản phẩm… Việc áp dụng đồng bộ, linh hoạt các giải pháp đã mang lại cho BSR một năm sản xuất kinh doanh rất ấn tượng”.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành ở 112% công suất

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường xăng dầu trong nước và những tác động của diễn biến chính trị, chiến tranh trên thế giới, việc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 của BSR được coi là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của tập thể công ty BSR.

Báo cáo của BSR đã chỉ ra những con số ấn tượng trong vận hành sản xuất của năm 2022, bao gồm: Tích lũy được 3,9 triệu giờ công an toàn (lũy kế đạt 37 triệu giờ công an toàn); Chế biến thành công 2 loại dầu thô mới và 3 nguyên liệu trung gian. BSR cũng sản xuất thêm 4 loại sản phẩm mới; Nhập 82 chuyến dầu thô an toàn; Sản xuất 1.579 lô sản phẩm, đạt 100% chất lượng theo QCVN/TCVN/TCCS; Xuất bán 4.050 xe bồn xăng, 1.437 chuyến tàu nhận sản phẩm.

