BTS bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm

Ngày 14/6, trong BTS Festa 2022, sự kiện thường niên kỷ niệm ngày nhóm ra mắt, 7 chàng trai BTS xuất hiện trong một video dài hơn 1 giờ và ra thông báo quan trọng về tương lai của nhóm.

Suga thông báo nhóm chuẩn bị tạm ngừng hoạt động. RM chia sẻ về những khó khăn khi gìn giữ bản sắc của nhóm những năm gần đây, tất cả đã có quá nhiều thay đổi sau khi nhóm ra các bài Butter, Permission to Dance. RM nói không rõ BTS là nhóm nhạc như thế nào nữa đồng thời chia sẻ về cuộc sống bận rộn của việc làm thần tượng.

"Thực sự không có thời gian để tôi trưởng thành, cả về kỹ năng lẫn tư cách là một người bình thường. Tôi đã rất khác mình 10 năm trước và tôi cần thời gian để suy nghĩ và là chính mình... Nhưng suốt 10 năm qua với tư cách là thành viên của BTS, giữa lịch trình bận rộn cùng nhau, tôi không thể trưởng thành. Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi buộc phải biết mình muốn trở thành người như thế nào, BTS sẽ là nhóm nhạc như thế nào và tại sao tôi ở đây, những thành viên khác có ý nghĩa như thế nào với tôi và con đường tôi muốn đi trong tương lai. Tôi luôn có suy nghĩ này trong đầu ngay cả khi tôi trở lời phỏng vấn, viết lời ca khúc", trưởng nhóm RM nói.

Jimin tiếp lời: "Chúng tôi bắt đầu nghĩ tới việc mỗi người muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào để được người hâm mộ nhớ tới. Vì thế đây là giai đoạn khá khó khăn với chúng tôi. BTS đã bước vào một giai đoạn mới - nơi chúng tôi đang cố gắng tìm bản sắc của chính mình".

Suga chia sẻ anh đang phải vất vả để tìm cảm hứng mỗi khi viết ca khúc mới. "Điều khó nhất chính là viết lời bài hát. Tôi không nghĩ được bất cứ điều gì mình muốn nói trong khi tôi phải viết ra những điều bản thân cảm nhận và muốn nói ra. Nhưng lúc này tôi cảm thấy điều này như là bắt buộc".

RM nói thêm anh cảm thấy mình cần thời gian để phát triển sự nghiệp solo. "Trước đây tôi có thể cân bằng giữa hoạt động âm nhạc riêng cũng như các hoạt động của nhóm nhưng giờ tôi không thể đồng thời làm hai việc cùng lúc. Tôi không thể hoạt động cùng nhóm xong rồi thay đổi mọi thứ để tập vào việc cá nhân. Tôi nhận ra mình thực sự cần thời gian cho riêng mình". Jin bày tỏ quan điểm: "Hoạt động cùng nhóm quá lâu, tôi bắt đầu cảm thấy mình trở thành một cái máy. Tôi cũng có sở thích của riêng mình và nhiều thứ tôi muốn làm cho bản thân".

RM tâm sự: "Khi mọi người nghe tên nhóm, họ sẽ nói Ồ BTS. Nhưng thực lòng thì họ không thực sự biết rõ về mỗi thành viên trong nhóm. Vì chúng tôi là ca sĩ nên tôi nghĩ điều tác động lớn nhất với chúng tôi chính là thể hiện mình là ai thông qua âm nhạc và cách trình diễn của mình. Vì thế từ giờ chúng tôi sẽ ra các album solo thay vì hát chung". J-Hope cũng đồng ý với quan điểm này. "Tôi nghĩ chúng tôi cần một khoảng thời gian xa nhau để học cách làm thế nào để trở lại cùng nhau. Khoảng thời gian này thực sự quan trọng nên tôi hy vọng các bạn không nhìn nó với suy nghĩ tiêu cực".

Tuy nhiên Suga nhấn mạnh đây không phải tuyên bố tan rã của BTS. BTS chỉ tạm ngừng hoạt động với tư cách nhóm nhạc một thời gian để tập trung vào sự nghiệp solo và cuộc sống riêng của từng thành viên. Trước mắt nhóm sẽ biểu diễn ca khúc mới Yet to Come (The Most Beautiful Moment) trong 1 số show ca nhạc tuần này.

BTS gặp báo chí tại Nhà Trắng trước khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/5

An Na