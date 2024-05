Theo thông báo từ nhà đấu giá Christie, bức tranh A Lawn Being Sprinkled sẽ được bán cùng với 6 tác phẩm khác trong bộ sưu tập của Norman Lear và Lyn Davis Lear. Dự kiến thu về tổng cộng khoảng 50 triệu USD.

Vào năm 1978, Lear trả 64.000 USD, một con số kỷ lục cho bức tranh hiện đại của David Hockney. Tuy nhiên, hiện nay các tác phẩm của họa sĩ này có giá đến hàng chục triệu USD.

‘A Lawn Being Sprinkled’ có thể thu về 35 triệu USD trong cuộc bán đấu giá. Ảnh: Richard Schmidt/Christie's.

A Lawn Being Sprinkled được vẽ bằng acrylic trên nền vải canvas. Phần lớn khung hình là bãi cỏ xanh với những vòi phun nước, phía trên có toà nhà màu xám và hàng rào. Ngoài tác phẩm có giá trị cao nhất này, bộ sưu tập còn có bức Truth của Ed Ruscha, cùng các tác phẩm của Willem de Kooning, Robert Rauschenberg và Ellsworth Kelly.

Norman Lear được đánh giá là một trong những người ảnh hướng lớn nhất đối với ngành sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim sitcom nổi tiếng như All in the Family, The Jeffersons và Good Times. Tháng 12 năm ngoái, Norman Lear qua đời tại nhà riêng ở tuổi 101.

Sau khi chồng mất, bà Lyn Davis Lear quyết định bán một số bộ sưu tập vì muốn nhường chỗ cho những tác phẩm mới. “Thật khó khăn vì tôi đang trên hành trình của riêng mình mà không có Norman. Tôi muốn bắt đầu tìm kiếm những nghệ sĩ mới, phù hợp với sở thích và tính cách của tôi”, bà chia sẻ trên tạp chí Variety.

Hoạ sĩ David Hockney, tác giả của bức tranh A Lawn Being Sprinkled năm nay 86 tuổi, cũng được xem là nghệ sĩ đương đại người Anh nổi tiếng nhất thế kỷ XX.

Sinh ra ở Bradford, miền bắc nước Anh, Hockney đến California (Mỹ) vào năm 1964. Ông lưu lại nơi này trong nhiều năm và vẽ một số tác phẩm nổi tiếng nhất của mình.

Năm 2018, bức tranh Portrait of an Artist (Pool with Two Figures - ra đời năm 1972), của Hockney được bán với giá 90,3 triệu USD, lập kỷ lục giá cao nhất cho một tác phẩm của nghệ sĩ còn sống.