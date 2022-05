Ngày 23/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) về tội “giết người”.

Theo truy tố, mới 27 tuổi nhưng bị cáo Dung có tới 5 đứa con và cả 5 con đều không xác định được cha đẻ là ai.

Khoảng tháng 9/2020, bị cáo Dung dắt hai con nhỏ từ quê vào TP.HCM đi bán vé số và ăn xin ở nhiều nơi. Tới tháng 11/2020, bị cáo đưa 2 con tới phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thuê trọ.

Khoảng 5h sáng ngày 17/11/2020, bị cáo Dung dậy nấu cháo cho 2 con thì con gái Dung là cháu C. (sinh năm 2017) thức giấc nên chị ta dắt con gái vào khu vệ sinh tập thể của khu trọ rồi quay về phòng nấu cháo. Một lúc sau, bị cáo Dung ra đưa con về thì thấy cháu C. người lấm lem nên bị cáo tức giận dùng tay đánh vào đầu con gái.

Tiếp đó, bị cáo đập đầu bé gái liên tiếp xuống nền nhà mặc bé C. khóc lóc. Thấy con bị chảy máu, bà mẹ này lau sạch rồi tiếp tục nắm hai cổ chân của con, dốc ngược lên cho đầu bé C. xuống nền nhà, góc cạnh tường và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt bé.

Tới 8h cùng ngày, khi đưa cháu C. đi vệ sinh chị ta mới phát hiện con gái đã bất tỉnh nên vội nhờ người chở bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương qúa nặng, ngày 15/1/2021 cháu C. tử vong.

Ngày 23/1/2021, quản lý khu trọ đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y, Sở Y tế TP.HCM, cháu C. bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Dung cho rằng VKS truy tố tội “giết người” là chưa đúng, bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo trình bày, mục đích đánh là do bé làm bẩn người, đánh cho bé sợ và bị cáo không nghĩ đánh như vậy con sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

"Bị cáo thương bé C. nhưng bị cáo không biết tại sao bị cáo lại đánh con như vậy. Trước đây, bị cáo có la mắng, nhưng chỉ đánh con 1, 2 cái rồi thôi. Thời điểm đánh con, bị cáo đang buồn bực, lo lắng chuyện không có tiền", bị cáo Dung khai.

Trong quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, bất ngờ bị cáo Dung bị mệt, không thể đứng để trả lời câu hỏi của HĐXX và luật sư.

Vì vậy, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để bị cáo ổn định sức khỏe. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

