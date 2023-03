TikTok không phải ứng dụng nổi tiếng duy nhất của ByteDance. Công ty Trung Quốc này còn nắm trong tay nhiều phần mềm khác cũng phổ biến dù không vượt qua được cái bóng của TikTok. Chúng khá đa dạng từ video game, chỉnh sửa ảnh, video, tổng hợp tin tức cho tới thực tế ảo.

TikTok là ứng dụng nổi tiếng nhất ở nước ngoài của ByteDance. (Ảnh: Tech In Asia)

CapCut

Đứng sau TikTok và Douyin về mức độ phổ biến là CapCut, trình biên tập video với 200 triệu người dùng tích cực hàng tháng trên toàn cầu, tính đến tháng 1. CapCut được phát triển tại Trung Quốc năm 2018 và phát hành cho thị trường quốc tế vào năm 2020. Nó cung cấp các công cụ chỉnh sửa video hiện đại nhưng dễ sử dụng như bộ lọc thị giác, âm thanh, trộn ảnh, liên kết với các ứng dụng khác như TikTok, YouTube.

Thực tế, sự nổi tiếng của CapCut một phần nhờ vào TikTok và Douyin. Có nhiều chương trình khác tương tự về chức năng nhưng hầu như đều mất phí hoặc khó dùng. Vì vậy, CapCut chiếm được cảm tình của nhiều người. Ứng dụng cũng có phiên bản trả phí Pro với những tính năng độc quyền như bộ ký tự mẫu.

CapCut có thể tải về từ App Store và Google Play, dùng được trên máy tính và điện thoại. Theo mô tả, ứng dụng sẽ thu thập các dữ liệu như danh bạ, lượng sử dụng dữ liệu của người dùng.

Hypic

Là một trong các ứng dụng mới nhất của ByteDance, Hypic tự quảng cáo là “phần mềm làm đẹp”. Người dùng sẽ dùng Hypic để chỉnh sửa ảnh selfie hoặc các ảnh chụp khuôn mặt ngay trên thiết bị. Tính năng của ứng dụng không có nhiều khác biệt như làm mịn da, “gọt mặt”, bộ lọc thị giác. Bạn cũng có thể dùng nó trên TikTok để thêm vào các bộ lọc AI.

Dù không phổ biến như TikTok hay CapCut, nhờ được quảng bá trên TikTok, Hypic hoàn toàn có khả năng nổi tiếng hơn trong tương lai.

Lark

Do một công ty con của ByteDance phát triển năm 2019, Lark là chương trình cộng tác và làm việc văn phòng giúp tối ưu hóa nhiều công việc của nhân viên công sở: ứng dụng Messenger để trò chuyện với đồng nghiệp, ứng dụng Docs chia sẻ tài liệu, ứng dụng Calendar tổ chức cuộc họp và ghi chú… Ưu điểm của Lark là tính đa nhiệm. Chẳng hạn, bạn có thể phản hồi lời mời họp mà không cần rời cửa sổ chat, hoặc gọi video trực tiếp từ Calendar. Ứng dụng đạt hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play.

Theo mô tả trên Google Play, Lark sẽ thu thập vị trí, danh bạ, lịch sử tìm kiếm, sử dụng dữ liệu của người dùng.

Game

Thông qua công ty con Nuverse, ByteDance cung cấp một game khá đắt tiền (9,99 USD) mang tên Inked cho cả người dùng iOS và Android. Trong đó, người chơi sẽ đóng vai một samurai vô danh để thực hiện giải đố trong một thế giới được vẽ qua ngòi bút chì. Inked là game duy nhất của Nuverse trên App Store, nhưng Google Play có nhiều tựa game khác như Marvel Snap, Land of Empires: Immortal, My Time at Portia, Warhammer 40,000: Lost Crusade, and Darkness & Divinity. Trong số này, Marvel Snap được chấm điểm cao nhất và tải nhiều nhất.

