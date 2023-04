Theo thông tin từ Bộ Y tế, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 13h30 đến 14h ngày 13/4. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có diễn biến mới.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong 7 ngày vừa qua (5-11/4), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc Covid-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Nhóm người bệnh từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 trường hợp (chiếm 30,2% số mắc mới). Đặc biệt, tổng số ca mắc mới ngày 12/4 là 261 ca, tiếp tục tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng. Số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Trong khi đó, Bộ Y tế đánh giá tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đến nay, hơn 3 tháng Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Một chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện này cũng đang triển khai giải mã gene đợt mới, từ mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân nhập viện gần đây, đánh giá chủng hiện tại có biến đổi hay không.

Các khảo sát trước đó chưa ghi nhận biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại, chủng lưu hành đều là dòng phụ của Omicron, tương tự các nước trên thế giới.

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ cuộc họp của Bộ Y tế.