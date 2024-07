Ngày 23/7, TS.BSCK2 Lê Thành Khánh Vân - Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhi N. N. M. D. (6 tuổi, ở Khánh Hòa) đã hồi phục sức khỏe tốt sau khi trải qua ca phẫu thuật khó và phức tạp.

Bé D. mắc phải bệnh lý Kawasaki hiếm gặp. Đây là bệnh viêm mạch toàn thân ở trẻ em không rõ nguyên nhân. Bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim ở trẻ em. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại khu vực phía Nam được Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp thành công.

Bệnh nhi hồi phục sau ca mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 14/6, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng thỉnh thoảng nặng ngực khi gắng sức, có những vết bầm về rối loạn đông máu do điều trị bằng thuốc kháng đông trước đó.

Kết quả siêu âm tim, CT Scan và chụp mạch vành cho thấy, bé có 2 túi phình ở động mạch vành bên phải rất to, có huyết khối bên trong, nguy cơ vỡ rất cao.

Bác sĩ Vân cho biết, nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đột tử do thiếu máu tim dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc túi phình quá to gây ra vỡ động mạch vành cũng dẫn đến tử vong.

Khoa Hồi sức phẫu thuật tim trẻ em đã phối hợp cùng các chuyên khoa hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau 8 giờ phẫu thuật, ekip đã lấy được hoàn toàn huyết khối trong 2 túi phình có kích thước 3cm và 2cm, tái tạo lại động mạch vành.

Một ngày sau phẫu thuật, bé được rút nội khí quản. Kết quả điện tâm đồ cho thấy tình trạng ổn định, siêu âm kiểm tra tim đập với chức năng phục hồi tốt. Bé không bị tràn dịch màng ngoài tim, không nhồi máu cơ tim, sinh hiệu ổn.

Bác sĩ Vân khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có bệnh lý về tim mạch, cần đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.

Kawasaki là căn bệnh rất hiếm gặp, ước khoảng từ 50-100 trường hợp/100.000 trẻ. Bệnh lý này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây tổn thương tất cả các động mạch trung bình và động mạch nhỏ, làm tổn thương các nội mạc.