white boy I sat next to on the plane (tạm dịch: Chàng trai ngồi cạnh tôi trên máy bay) là 1 trong 12 bài thuộc album vol.3 sẽ ra mắt vào hè năm nay.

Kiey đặt nhiều tâm huyết cho sản phẩm thông qua việc trau chuốt ca từ, giai điệu, tự hòa âm phối khí và đóng góp ý tưởng cho MV.

Bài hát ra đời trên chuyến bay trở về TP.HCM sau khi công tác ở Sa Pa. Dù có sẵn giai điệu từ trước, Kiey mãi không thể hoàn thiện vì không biết chọn chủ đề nào. Trên chuyến bay, anh vô tình thấy một chàng trai ngoại quốc ngồi ngủ bên cửa sổ bỗng thấy có cảm xúc, từ đó hoàn thiện phần lời chỉ trong vài ngày.

white boy I sat next to on the plane diễn tả cảm giác xao xuyến thoáng qua khi bất chợt gặp một người lạ trên đường đời. Theo Kiey, mỗi người đều có thể từng trải qua tình huống tương tự.

Kiey trong tạo hình thiên thần trong MV.

"Bài hát đúng như trí tưởng tượng của tôi từ giai điệu đến câu chuyện", 9X chia sẻ. Chia sẻ với VietNamNet, Kiey phủ nhận mượn bài bày tỏ sự rung động với 1 chàng trai. Theo anh, đó chỉ là cảm xúc nhất thời đến từ sự ấn tượng, ngưỡng mộ, không phải 'say nắng'.

Kiey nói: "Chúng ta đều có thể có cảm xúc khi vô tình chạm mặt một ai đó đặc biệt, khiến mình muốn dõi theo".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ đi du học nhiều năm, sống trong nền văn hóa khác nên quen sống thoáng, tính cách cởi mở, ưa nuông chiều cảm xúc bản thân. Theo anh, âm nhạc phi giới tính, không bao giờ rạch ròi chuyện tình yêu cùng giới hay khác giới.

Về gia đình, bố mẹ hay các chị đều tôn trọng âm nhạc của Kiey. Từ đầu, anh đã chia sẻ rõ với họ, mong muốn được thoải mái sáng tạo, sống với đam mê. Đổi lại, ca sĩ phải cam kết chu toàn việc kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến gia đình.

MV lấy cảm hứng từ câu chuyện về vị vua Midas và bàn tay vàng trong thần thoại Hy Lạp. Hai vũ công dùng điệu múa đương đại chuyển tải cảm xúc giằng xé, thông điệp tình yêu không có khoảng cách về giới tính.

Kiey tự nhận ôm đồm nhiều vai trò trong mỗi sản phẩm vì quá cầu toàn, muốn 'đứa con tinh thần' đúng như mong muốn. Qua đó, anh hy vọng khán giả hiểu chất riêng của mình.

Sau khi phát hành, MV white boy I sat next to on the plane được tạp chí Voxware nhận xét: "Từng nốt nhạc, câu từ của white boy i sat next to on the plane đều là tâm hồn, những bí mật và cảm xúc tiềm ẩn mà anh gửi gắm. Bằng giọng hát của mình, Kiey đã vẽ nên bức tranh về cuộc đấu tranh nội tâm này, vở kịch của tâm hồn con người cố gắng vượt qua chính mình để tìm kiếm vị trí trong thế giới này".

Kiey (tên thật Vưu Tuấn Kiệt) sinh năm 1994, là con trai của vợ chồng doanh nhân Vưu Khải Thành - Lai Khiêm. Năm 2023, sau 8 năm hoạt động nghiệp dư, anh chính thức ra mắt công chúng với MV Mê cung - một sáng tác tiếng Việt.

Tiếp xúc nhạc Âu - Mỹ từ bé và từng có thời gian du học, Kiey có sở trường sáng tác tiếng Anh. Ca sĩ mong muốn giới thiệu âm nhạc của mình đến khán giả quốc tế.