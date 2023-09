Trong tập 7 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 phát sóng tối 22/9 với chủ đề Lỗi lầm, Cú Tây Bắc tiếp tục dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả với 37,86% khi thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị giàu cảm xúc. Tiết mục đưa khán giả và các cố vấn trở về những hoài niệm với hình ảnh tà áo dài trắng, chiếc xe đạp, cánh phượng đỏ… Trấn Thành và Bích Phương đã không kìm được nước mắt trước giọng hát da diết của Cú Tây Bắc.

Hội đồng cố vấn 'Ca sĩ mặt nạ' mùa 2.

Kết thúc phần trình diễn, Bích Phương tâm sự: “Em đã từng vỗ tay và hú hét với rất nhiều phần trình diễn. Riêng tiết mục của Cú, em chỉ đứng nắm chặt tay nghe hát. Bởi vì em sợ lỡ mất một câu hát. Đây là lần đầu tiên em được nghe bài này và đây là may mắn lớn khi được nghe Cú trình diễn”.

Cú Tây Bắc xuất hiện với diện mạo đầy hoa.

Trấn Thành cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Với riêng Trấn Thành đây chính là Ngày Xưa Hoàng Thị hay nhất từng nghe. Thế hệ trẻ bây giờ ít có cơ hội biết đến những kiệt tác âm nhạc như thế này. Cảm ơn vì Cú đến chương trình để mang cái hồn âm nhạc thế hệ trước phổ cập cho thế hệ sau này”.

Trong khi đó, Voi Bản Đôn trở lại sân khấu với ca khúc Lỗi tại mưa, giành vị trí thứ 2 với 35,92% lượt bình chọn của khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Voi Bản Đôn "bung xõa" với phong cách rock khiến khán giả bất ngờ sau nhiều lần hát ballad.

Phần trăm suy đoán về Voi Bản Đôn ngày càng tăng dần cho ca sĩ Anh Tú.

Tóc Tiên nhận xét về phần thể hiện của Voi Bản Đôn: "Chắc Voi từ lâu đã khao khát được hát nhạc rock hoặc thích nghe nó. Nhưng rock vốn là dòng nhạc rất khó để có thể đi hát cũng như tiếp cận khán giả nên giờ Voi mới hết mình như vậy". Voi Bản Đôn cũng tiết lộ có niềm đam mê với thể loại âm nhạc này, cũng như xem nghệ sĩ Trần Lập như một tượng đài của đam mê.

Từ khi xuất hiện và gây thương nhớ với khán giả Ca sĩ mặt nạ đến nay, Voi Bản Đôn đã được suy đoán - gắn với nhiều cái tên: Quốc Thiên, Hoài Lâm, Minh Quân và Anh Tú - giọng hát được nhắc đến nhiều hơn cả. Tuy nhiên, việc Anh Tú phủ nhận mình không phải là Voi Bản Đôn và còn dự đoán Quốc Thiên là ca sĩ ẩn sau mascot này càng khiến khán giả hoang mang.

Tiếp theo, Nàng Tiên Hoa mang đến sân khấu ca khúc Khôn ngoan nhận về 14,56% lượt bình chọn. Cáo Tiểu Thư với bản hit Không ai khác ngoài em nhận về 11,65%. Với kết quả trên, mascot phải lộ diện là Cáo Tiểu Thư với lượt bình chọn thấp nhất.

Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My là cháu của siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Ở các vòng đấu trước, ban cố vấn đã đưa ra nhiều suy đoán về Cáo Tiểu Thư như: Giang Hồng Ngọc, Hằng BingBoong hay Vũ Thảo My. Đúng như dự đoán của cố vấn Tóc Tiên và Trấn Thành, ngay khi cởi mặt nạ, Cáo Tiểu Thư chính là ca sĩ Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My tiết lộ lý do chọn Cáo vì đây là loài bí ẩn, luôn thoải mái là chính mình. Vũ Thảo My hiện chưa hoàn toàn theo đuổi sự nghiệp một cách mãnh liệt nhất và việc tham gia chương trình như là cách bước khỏi vùng an toàn để thời gian tới cô tiếp tục đeo đuổi đam mê.

Cuối cùng, Nàng Tiên Hoa vẫn là một ẩn số trong chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với chất giọng nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Văn Mai Hương nhận xét: “Tiên Hoa hát vài câu là thấy quen lắm”. Tóc Tiên đưa ra đánh giá: “Có thể trước đây Nàng Tiên Hoa không trình diễn thể loại nhạc này nhiều nên tiết mục vừa rồi có thể thấy rõ sự bung xõa trên sân khấu”.

Nàng Tiên Hoa được khán giả đánh giá là mascot có giao diện đẹp nhất của 'Ca sĩ mặt nạ' mùa 2.

Kết thúc tập 7 Ca sĩ mặt nạ mùa 2, nhiều khán giả nhận định Nàng Tiên Hoa là ca sĩ Dương Hoàng Yến. Voi Bản Đôn đến nay vẫn là một nhân vật gây tò mò, khán giả gọi tên ca sĩ Anh Tú, Quốc Thiên. Cú Tây Bắc được đông đảo khán giả dự đoán là danh ca Hương Lan, Ý Lan.

Phần trình diễn của Cú Tây Bắc khiến Trấn Thành và Bích Phương xúc động:

