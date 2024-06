Hôm 14/6, hãng tin CNN cho hay đây là tuyên bố của ông Greg Ehrie, Giám đốc An ninh Cảng vụ New York và New Jersey.

Hồi đầu tuần, 8 người đàn ông từ Tajikistan được cho có liên quan đến nhóm ISIS-Khorasan (ISIS-K) đã bị bắt ở New York, Philadelphia và Los Angeles, sau khi họ vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico. Ít nhất 2 trong số những người này được cho đã vào Mỹ hồi mùa xuân năm 2023.

Thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Newsweek

Ông Ehrie nhận định, vụ bắt giữ cho thấy một cuộc tấn công khủng bố có thể sắp xảy ra. “Nó hiện cực kỳ nghiêm trọng”, vị quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, các tay súng ISIS-K đến từ Tajikistan hiện được cho là thủ phạm tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow của Nga hồi tháng 3, khiến 145 người thiệt mạng, và hàng trăm người khác bị thương.

Thành phố New York từng bị tàn phá trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khi 2 chiếc Boeing 767 bị các thành viên thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda khống chế lần lượt đâm vào 2 tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ 7 tòa tháp trong khu vực.

Hiện chưa có mối đe dọa cụ thể nào được báo cáo ở New York. Song khu vực này được cho dễ trở thành mục tiêu tấn công trong tương lai, do có nhiều địa danh nổi tiếng.

Cũng theo ông Ehrie, các mục tiêu ở Mỹ đang "gây sự chú ý lớn nhất" cho những kẻ khủng bố.

“Trong hoạt động khủng bố, chúng muốn có tiếng tăm, muốn được giới truyền thông chú ý. Chúng sẽ nghĩ: Mục tiêu tiếp theo nào sẽ giúp chúng nổi tiếng nhất, gây được tiếng vang lớn nhất? Thật khó khi loại trừ nước Mỹ”, ông Ehrie nhấn mạnh.