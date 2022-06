Đầu tháng 7, gia đình anh Hải Đông (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dự kiến du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) 4 ngày 3 đêm. Từ ba tuần trước chuyến đi, vợ chồng anh Đông đã tìm hiểu, tham khảo về nhiều khách sạn, resort ven biển.

"Gia đình đi 7 người lớn, 4 trẻ em nên tôi dự kiến thuê biệt thự ven biển rộng, có vài phòng ngủ, hồ bơi riêng với mức chi phí khoảng 25 triệu/đêm. Tuy nhiên tìm mỏi mắt không có căn nào như ý. Những căn phù hợp thì giá cao hơn tôi tìm hiểu trước đây rất nhiều. Cuối cùng nhà tôi phải nhờ bên đại lý tìm kiếm giúp thì có căn biệt thự ưng ý ở hai đêm. Đêm còn lại gia đình ở khách sạn ven biển. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong 4 phòng có hướng nhìn ra biển", anh Đông cho biết.

Chị Hải Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) dự kiến đưa cả nhà đi Đà Nẵng nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm để ăn mừng con đậu trường chuyên có tiếng. Chị chọn đi vào ngày thứ 3, về ngày thứ 7 để tránh cuối tuần đông đúc. Thế nhưng, gia đình này cũng phải tìm tới đại lý combo du lịch mới có thể tìm được căn resort như ý. "Tôi loay hoay khoảng 1 tuần tự tìm kiếm resort nhưng những căn đẹp đều đã hết phòng hoặc giá quá cao", chị cho biết.

Rất đông du khách tham gia lễ hội đường phố tại Đà Nẵng (Ảnh: Phạm Minh Khánh)

Lượng khách du lịch hè bùng nổ

Sở Du lịch Khánh Hòa thông tin, trong 6 tháng đầu năm, địa phương ước đón hơn một triệu lượt khách, tăng 128,6% so với cùng kỳ và đạt hơn 87% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 42.507 lượt, tăng 122,5% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra cho năm 2022 là 40.000 lượt.

Tính riêng tháng 6/2022, tỉnh này đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó có khoảng 13.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt gần 5.550 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra cho năm 2022 là 4.000 tỷ đồng.

Các khách sạn ven biển Nha Trang luôn trong tình trạng "cháy phòng" cuối tuần và đạt tỉ lệ đầy phòng cao (Ảnh: Khách sạn)

Thông tin với báo VietNamNet, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết: 6 tháng đầu năm địa phương này đón khoảng 2,39 triệu lượt khách du lịch, tăng 39,17% so với cùng kì năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 24,6 ngàn lượt, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ du lịch đạt 4.500 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 6, tỉnh đón 492.000 lượt khách, trong đó có 5.200 khách quốc tế, doanh thu ước đạt gần 900 tỷ đồng. Du khách tới Bình Thuận không chỉ đến tham quan thành phố Phan Thiết mà còn đổ tới bãi đá Bình Thạnh, Hòn Cau và đặc biệt là Phú Quý. Thông tin từ UBND huyện Phú Quý, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đảo này đón khoảng 44.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó riêng tháng 6 ước đón gần 13.300 lượt du khách.

Mới đây, trong Lễ phát động chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khen ngợi ngành du lịch Bình Thuận đã đi đúng hướng khi chọn các chương trình kích cầu du lịch sau dịch. Bình Thuận có những lợi thế, tiềm năng lớn. Nơi đây có biển, có suối và có cả những sa mạc cát phục vụ cho loại hình du lịch thể thao.

Tại Bình Định, từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều khách sạn, resort ven biển đã chật kín phòng các ngày trong tuần, và gần như kín chỗ vào các ngày cuối tuần trong tháng 7. Các đoàn khách MICE có thể đặt phòng sớm 1-2 tháng. Thống kê của Sở Du lịch Bình Định, 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón hơn 2,2 triệu lượt du khách, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.181 tỷ đồng.

Phú Yên cũng là điểm đến được du khách ưa chuộng. 6 tháng đầu năm nay, hơn 650.800 lượt du khách đến tham quan Phú Yên, tăng hơn 100% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1.910 lượt. Tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 781 tỷ đồng. Trong mùa cao điểm hè, các địa điểm như di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An); thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (thị xã Đông Hòa), bãi biển Tuy Hòa luôn kín du khách.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng đón lượng khách đông đảo trong nửa cuối tháng 6. Phòng vé cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn lúc nào cũng chật kín du khách chờ lên tàu cao tốc. Mỗi ngày, đơn vị này có khoảng 8-11 tàu cao tốc, đưa khoảng 1.000 người dân, du khách ra huyện đảo Lý Sơn.

Không sở hữu du lịch biển nhưng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn là điểm đến đón lượng khách tăng mạnh trong dịp hè. Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt cho biết: 6 tháng đầu năm, lượng khách đến Đà Lạt đã đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 56,2% so cùng kỳ và đạt 62,7% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 22.500 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6, Đà lạt đón 500.000 lượt khách, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ 2021.