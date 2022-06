Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 6 tháng qua, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 211,3 nghìn lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 8,4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Về khách lưu trú, công suất sử dụng buồng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt hơn 30%, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng trong tháng 6-2022, công suất sử dụng phòng ước đạt 42,9%, giảm 2,3% so với tháng 5 nhưng tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả này đến từ việc thành phố Hà Nội đã tận dụng tốt những cơ hội du lịch như SEA Games 31, tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch như: Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 , tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM - Hà Nội 2022, Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022, Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội…

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình du lịch hấp dẫn (Ảnh: Linh Trang)

Thành phố cũng công nhận 3 điểm đến: Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng; Di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; điểm du lịch sinh thái Hoàng Long. Tổng cộng, có 24 khu, điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn Thủ đô.

Ngành Du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách, như: Tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long; chương trình chợ phiên vùng cao phía Bắc của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; chuỗi hoạt động tại Công viên thiên đường Bảo Sơn; tour xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” khám phá phố phường Hà Nội; tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”…

Tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long thu hút du khách (Ảnh: Mai Anh)

Thời gian tới, ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của thành phố như các loại hình du lịch: văn hóa, trải nghiệm, thể thao, MICE. Thành phố cũng chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp, tập trung đầu tư xây dựng thí điểm một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại làng cổ Đường Lâm, làng nghề Hồng Vân, mô hình du lịch trang trại nông nghiệp tại huyện Đan Phượng, du lịch trang trại Vạn An tại xã Yên Mỹ, làng nghề dệt huyện Mỹ Đức, mô hình du lịch trang trại hữu cơ Hoa Viên, huyện Thạch Thất...

Du khách chen chân tại ngày hội khinh khí cầu ở Hà Nội

Thủ đô Hà Nội cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành để hình thành các tuyến du lịch như: Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, Hồ Gươm - Tràng An - Vịnh Hạ Long, Hà Nội - Lai Châu - Hà Giang, Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La…