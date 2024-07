Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Quảng Nam cho biết, thời gian qua, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, theo chiều hướng gia tăng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, đặt ra nhiều thách thức với công tác bảo đảm ANTT.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, nếu tội phạm truyền thống còn có người chứng kiến, có hiện trường, tang vật, thì trên không gian “ảo” tất cả đều… vô hình. Thủ đoạn chính của các đối tượng là sử dụng tài khoản nặc danh, tài khoản giả mạo, chiếm đoạt được của người khác, lập các trang, nhóm mạng xã hội ẩn thông tin quản trị, để phát tán tin giả, sai sự thật, phục vụ cho ý đồ cá nhân.

Công an Quảng Nam thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của hàng trăm hội/nhóm trên mạng xã hội

Do đó, để phát hiện các thông tin vi phạm, ngoài sự tỉ mỉ, còn đòi hỏi khả năng phán đoán của các trinh sát và tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, xử lý đến cùng các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước những thủ đoạn của tội phạm “tàng hình’ trên không gian mạng; đồng thời, ngăn chặn luồng thông tin xấu độc phát tán, Công an Quảng Nam vẫn đang nỗ lực “phủ xanh” mạng xã hội...

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ chỉ đạo cán bộ đơn vị tăng cường “phủ xanh” không gian mạng

Cảnh báo, răn đe, góp phần thay đổi nhận thức

Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động, kịp thời, đi trước một bước để lan tỏa thông tin chính thống trên mạng xã hội…

Tháng 9/2020, trang facebook của Công an Quảng Nam được thành lập. Sau gần 4 năm hoạt động, đến nay fanpage này đã có hơn 158 nghìn lượt người theo dõi, với gần 6.000 tin bài được đều đặn đăng tải.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban biên tập Fanpage Công an Quảng Nam

Là đơn vị được giao quản lý, vận hành fanpage, thời gian qua, Phòng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã sản xuất, đăng tải các tin bài cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm; đặc biệt là các thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, truy tìm. Qua đó, kịp thời giúp người dân phòng ngừa và chủ động tố giác tội phạm.

“Tháng 4/2024, sau khi fanpage Công an Quảng Nam đăng tải loạt tin bài liên quan các đối tượng truy nã, truy tìm và được sự giúp đỡ của người dân; Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng truy nã và 2 đối tượng truy tìm, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh”, Trung tá Hồ Phước Thành - phụ trách Ban biên tập trang fanpage Công an Quảng Nam chia sẻ.

Để xây dựng nội dung tuyên truyền thu hút, phù hợp với xu hướng của người dùng mạng xã hội hiện nay, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cũng không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện, hội tụ đủ các nền tảng web, facebook, youtube, tiktok, zalo,…

Đồng thời, ban biên tập còn chú trọng duy trì tin bài thuộc chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lúc 6h hằng ngày. Đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi giao diện theo hướng thân thiện, hiện đại.

Mỗi ngày, lực lượng PA03 biên tập, đăng tải lên mạng hàng chục tin bài cảnh báo, răn đe, góp phần thay đổi nhận thức

Để vận hành công việc “phủ xanh” không gian mạng bền vững, các chiến sĩ công an còn tự học hỏi, sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý ảnh, video chuyên nghiệp; ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng các video để đảm bảo đạt chất lượng cao và hấp dẫn người xem. Nhờ vậy, hầu hết các clip có lượt tiếp cận cao, nhiều video có hơn 100.000 lượt người xem và phát lại.

Nhờ thực hiện kịp thời các giải pháp cùng với công tác tuyên truyền đúng thời điểm, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an Quảng Nam đã đấu tranh, xử lý 30 trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật. Trong đó răn đe 22 trường hợp, xử phạt hành chính 8 trường hợp với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

“Từ những vụ việc được đơn vị phát hiện hoặc phối hợp với các địa phương xử lý đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, góp phần thay đổi nhận thức và chấp hành pháp luật của người dùng Internet, mạng xã hội”, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ chia sẻ.

“Địa chỉ đỏ” để người dân chung tay

Từ cách làm hiệu quả ở công an cấp tỉnh, công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động xây dựng các kênh fanpage, zalo,… để thường xuyên chia sẻ những bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin vụ việc nóng, phản bác những thông tin lệch lạc, sai trái…

Đây cũng là “địa chỉ đỏ” để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm. Nhờ vậy, hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đã được kịp thời xử lý.

Đến nay, Công an Quảng Nam đã có hệ thống 552 fanpage, trong đó có 287 trang chính danh; 1 cổng thông tin điện tử, 2 website, 1 kênh youtube, 1 kênh tiktok và 263 trang zalo, góp phần đa dạng hoá hình thức tuyên truyền. Đây được xem là bước đột phá trong công tác truyền thông của Công an Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam

6 tháng đầu năm nay, toàn hệ thống kênh thông tin của Công an Quảng Nam đã đăng tải hơn 103.438 tin, bài. Công tác “phủ xanh” luôn nằm trong top 10 cả nước; thường xuyên được Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an tuyên dương, đánh giá cao và đề nghị chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên toàn hệ thống.

“Thông qua hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện tự xây dựng được, Công an Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu, ngăn chặn những tên tội phạm “tàng hình”…Đó chính là liều “vắc xin” hữu hiệu nhất để tăng “sức đề kháng” cho người dân trước tin giả, tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động và có ứng xử phù hợp trên không gian mạng”, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Nguyễn Nam - N.Hiền