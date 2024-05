Chuyển đổi tích cực trên 3 trụ cột chính

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, về Chính phủ điện tử: Hiện nay, tất cả các đơn vị đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử (không kèm bản giấy) đối với hầu hết các văn bản thông thường. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh đã hoàn thành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, đã triển khai hạ tầng, kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu

Về Kinh tế số: Trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng nền tảng số trong hoạt động quản trị nội bộ, sản xuất, kinh doanh với mức độ khác nhau; 100% doanh nghiệp phát sinh số thuế phải nộp đã thực hiện nộp thuế điện tử; việc quản lý nhân sự, hàng hóa, thu chi kế toán được thực hiện bằng phần mềm; 100% doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử; 100% siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán POS không dùng tiền mặt…

Về Xã hội số: Tăng cường phổ cập, khuyến khích người dân sử dụng dữ liệu di động tốc độ cao 4G và sử dụng thiết bị di động thông minh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 76,8% thuê bao điện thoại thông minh.

Hiện nay 18/18 huyện, thị xã, thành phố triển khai thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, trên địa bàn tỉnh có 241/241 xã đã thành lập tổ công nghệ cộng đồng với 1200 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 6.200 người tham gia.

Triển khai các hệ thống thông tin dùng chung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được nâng cấp, hệ thống mạng LAN, máy tính, hội nghị truyền hình trực tuyến, camera giám sát được đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng và phát triển hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G), thứ 5 (5G).

Tháng 10/2023, tỉnh đã khánh thành Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh. Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập trung tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) đối với các hệ thống của tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống mạng trái phép; thường xuyên hướng dẫn, cảnh báo các đơn vị về các lỗ hổng bảo mật và các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin. Triển khai hệ thống giám sát mã độc tập trung (EDR) kết nối chia sẻ dữ liệu mã độc về Cục an toàn thông tin theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh…

Hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được nâng cấp

Theo ông Hồ Quang Bửu, trong năm 2023 các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh đã nỗ lực tập trung triển khai nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện; giữa các đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ…

Trong giời gian đến, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tích cực hỗ trợ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam xếp thứ 16 cả nước (số liệu trích xuất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày 20/5).

Nguyễn Hiền