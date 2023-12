{"article":{"id":"2224862","title":"Cách đơn giản làm cây thông, bông tuyết trang trí Giáng sinh độc, lạ","description":"Chỉ còn ít ngày nữa là tới Noel, nhiều gia đình rục rịch chuẩn bị trang trí nhà cửa để đón mùa Giáng sinh an lành cùng người thân trong gia đình.","contentObject":"<p>Cùng <a href=\"https://vietnamnet.vn/\" title=\"VietNamNet\" target=\"_blank\">VietNamNet</a> tham khảo cách làm cây thông Noel, bông tuyết, ngôi nhà bánh gừng, bảng gỗ trang trí Giáng sinh theo hướng dẫn của chị Ngô Phương Anh (SN 1989, Hà Nội) nhé. </p>

<summary class=\"zoom maincontent-wrapper vnn-template-noneditable\">

<div class=\"content-target-menu\" style=\"background-color: #f3f6f9; border: 2px solid #ebedf3;\">

<div class=\"content-target-heading vnn-template-editable\"><span class=\"content-target-icon\"> </span> Xem nhanh:</div>

<ul>

<li data-target-menu=\"1\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• Cách làm bông tuyết từ túi giấy đựng bánh mì</li>

<li data-target-menu=\"2\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• Cách làm cây thông chi phí siêu rẻ, thành quả siêu đẹp</li>

<li data-target-menu=\"3\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• Cách làm bảng gỗ xịn sò trang trí Giáng sinh</li>

</ul>

</div>

<div class=\"maincontent\">

<div data-target-content=\"1\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<h2><strong>Cách làm bông tuyết từ túi giấy đựng bánh mì</strong></h2>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-16-1446.jpg?width=0&s=D_DIH-2ccUykc-ZW2342sQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-16-1446.jpg?width=768&s=vgCqLjAMVIU3k2bw2kBcjA\" alt=\"trang tri noel dep 16.jpg\"></picture>

<figcaption>Bông tuyết bằng giấy </figcaption>

</figure>

<p><em><strong>Nguyên liệu:</strong></em></p>

<p>Chuẩn bị 8 chiếc túi giấy sạch, loại chuyên đựng bánh mì (hoặc có thể dùng loại túi giấy tương tự).</p>

<p>Bút, kéo, keo dán.</p>

<p><em><strong>Cách làm:</strong></em></p>

<p>Cách làm những bông tuyết này rất đơn giản. Dùng súng bắn keo hoặc keo dán vẽ hình chữ T ngược dọc bề mặt túi. Sau đó xếp chồng 8 chiếc túi lên nhau và vẽ hoa văn tùy thích. (Kinh nghiệm là bạn nên vẽ đối xứng, có đỉnh chóp nhọn sẽ tạo nên bông tuyết có kiểu dáng đẹp).</p>

<p>Dùng kéo cắt bỏ phần thừa bên ngoài bông tuyết. Sau đó, tách các lớp giấy thành hình tròn. Dùng keo gắn 2 mép của bông tuyết lại. Vậy là bạn đã làm xong một bông tuyết tận dụng từ giấy gói bánh mì rất đẹp mắt.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVN9.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Clip hướng dẫn chi tiết cách làm bông tuyết bằng giấy của chị Phương Anh</em></p>

</div>

<div data-target-content=\"2\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<h2><strong>Cách làm cây thông chi phí siêu rẻ, thành quả siêu đẹp</strong></h2>

<p>Chỉ với nguyên liệu là 2 tờ bìa cứng khổ A0 và 10 tờ giấy mếch (loại thường dùng để gói hoa) cùng với súng bắn keo, kéo và bút bạn có thể tạo nên 6 cây thông đẹp độc đáo với kích thước 60, 50 và 40cm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-5-2-1447.jpg?width=0&s=9CBrtT22db-V1RQr5CAbJg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-5-2-1447.jpg?width=768&s=zogUhhVcTHDPeRcwY5pShA\" alt=\"trang-tri-noel-dep-5-2.jpg\"></picture>

<figcaption>Cây thông màu hồng, trắng và màu xanh bạc hà được chị Phương Anh trang trí trên kệ cùng tấm bảng gỗ</figcaption>

</figure>

<p><br>Trước tiên, bạn kẻ 1/4 hình tròn theo các bán kính 60 - 50 - 40cm trên 2 tờ bìa khổ A0. Sau đó bạn cắt ra rồi cuộn lại thành hình chóp, dán keo cố định để tạo dáng cho cây thông.</p>

<p>Tiếp đến, bạn cắt giấy mếch thành những dải dài, chiều rộng khoảng 5cm.</p>

<p>Để tạo nên các tầng tán, dán các dải giấy mếch vừa cắt từ đáy lên tới đỉnh của hình chóp. Lưu ý, bạn vừa bắn keo vừa xếp giấy tạo độ nhún, cành nhún nhiều thì cây thông càng xoè đẹp.</p>

<p>Làm lần lượt từng tầng một cho đến hết đỉnh chóp, tán lá tầng trên dán đè lên tán tầng dưới khoảng 2cm để tạo liên kết, không bị hở lõi giấy. Vậy là bạn đã làm xong cây thông từ các tờ giấy mếch với chi phỉ khoảng 30.000 đồng.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVN6.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đoạn clip ghi lại chi tiết cách làm cây thông từ giấy mếch và giấy bìa</em></p>

</div>

<div data-target-content=\"3\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<h2><strong>Cách làm bảng gỗ xịn sò trang trí Giáng sinh</strong></h2>

<p><em><strong>Nguyên liệu:</strong></em></p>

<p>- Thớt gỗ decor (giá khoảng 70-200.000 đồng tùy theo kích cỡ)</p>

<p>- Màu Acrylic dạng tuýp và bút Acrylic</p>

<p>- Ruy băng và kéo</p>

<p><em><strong>Cách làm:</strong></em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-3-1448.jpg?width=0&s=IXqGkP20zG_hrZpELT7uAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trang-tri-noel-dep-3-1448.jpg?width=768&s=dbkAdJb_wyJdfDgjGDYV8Q\" alt=\"trang tri noel dep 3.jpg\"></picture>

<figcaption>Những tấm bảng gỗ trang trí đẹp mắt</figcaption>

</figure>

<p>Trước hết, bạn cần tô màu nền cho thớt gỗ. Nên chọn các gam màu như đỏ, trắng... vừa phù hợp không khí <a href=\"https://vietnamnet.vn/noel-tag2288817323948449701.html\" title=\"Noel\" target=\"_blank\">Noel</a> lại vừa dễ tô màu, không làm lộ khuyết điểm.</p>

<p>Bí quyết muốn màu tô khô nhanh có thể dùng máy sấy tóc thổi sấy liên tục. Khi bề mặt sơn khô, dùng bút chì vẽ phác thảo trước, chia dòng để viết chữ rồi tô lại cho rõ nét. Nếu bạn không tự tin viết chữ theo phông chữ mẫu có thể viết chữ bình thường kiểu in hoa cũng đủ khiến đồ trang trí trở nên bắt mắt rồi. Quan trọng nhất là tone màu và bố cục sẽ giúp bạn 90% thành công.</p>

<p>Cuối cùng bạn thắt thêm chiếc nơ là hoàn thiện tấm bảng gỗ trang trí Giáng sinh rồi.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVNM.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Các mẫu bảng trang trí đẹp mắt được chị Trang tự tay làm.</em></p>

<p style=\"text-align: left;\">Ngoài ra, bạn có thể tận dụng vỏ thùng đựng nước ngọt, bia rượu... để vẽ mô hình ngôi làng Giáng sinh. Chỉ cần tỉ mỉ ngồi kẻ vẽ và cắt một chút, bạn đã có ngay một món đồ để trang trí đẹp mắt và đảm bảo không bao giờ bị đụng hàng:</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UB1Z.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Ảnh, clip: NVCC</strong></p>

</div>

</div>

</summary>

Hãy tham khảo bí quyết đơn giản của 9X Hà Thành giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-ha-thanh-tu-che-dung-dich-bien-do-inox-o-vang-chay-den-sang-bong-nhu-moi-2221407.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/9x-ha-thanh-tu-che-dung-dich-bien-do-inox-o-vang-chay-den-sang-bong-nhu-moi-321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219468","title":"9X Hưng Yên tự nấu nước gội đầu ‘chữa lành’ mái tóc rụng, nhiều gàu","description":"Mùa đông tới, mái tóc nhanh bết, nhiều gàu và rụng khiến chị em trăn trở. 9X ở Hưng Yên chia sẻ bí quyết nấu nước gội đầu tại nhà “chữa lành” cho mái tóc, giúp tóc suôn mượt, dày khỏe và không bết, ngứa.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-2219468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-985.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218764","title":"Ngậm bánh mì, thắp nến: Mẹo thái hành không bị chảy nước mắt ít người biết","description":"Bật quạt, làm lạnh hành, cắt với nước... là những mẹo hiệu quả giúp bạn không bị cay mắt khi thái hành.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-thai-hanh-khong-bi-chay-nuoc-mat-it-nguoi-biet-2218764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/ngam-banh-mi-thap-nen-meo-thai-hanh-khong-bi-chay-nuoc-mat-it-nguoi-biet-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:14:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218525","title":"Cách làm sạch đồ da bị nấm mốc trước khi vào mùa đông","description":"Chuẩn bị vào mùa đông, những đồ dùng bằng da như váy áo, túi xách, găng tay,... thường được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, nhiều đồ dùng bằng da nếu không cẩn thận sẽ bị nấm mốc, bụi bám gây mất thẩm mỹ và không an toàn cho sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-sach-do-da-bi-nam-moc-truoc-khi-vao-mua-dong-2218525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/cach-lam-sach-do-da-bi-nam-moc-truoc-khi-vao-mua-dong-690.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:59:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218075","title":"Mẹo đơn giản đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu để áo trắng sạch tinh tươm","description":"Quần áo dính vết bẩn khó đi khiến bạn vô cùng đau đầu, đặc biệt là quần áo trắng, nhưng chỉ bằng những cách đơn giản này, mọi vết bẩn sẽ không còn tồn tại nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-don-gian-danh-bay-moi-vet-ban-cung-dau-de-ao-trang-sach-tinh-tuom-2218075.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/meo-don-gian-danh-bay-moi-vet-ban-cung-dau-de-ao-trang-sach-tinh-tuom-323.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216525","title":"Mẹo hay để giảm bớt bụi bẩn trong nhà","description":"Tại sao nhà thường xuyên được lau mà vẫn bụi là thắc mắc của rất nhiều người; bụi từ đâu ra mà nhiều đến thế khi bạn thậm chí đã đóng các cửa? Dưới đây là những mẹo hay để giảm bớt bụi bẩn trong nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-hay-de-giam-bot-bui-ban-trong-nha-2216525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/meo-hay-de-giam-bot-bui-ban-trong-nha-56.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T01:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215737","title":"Đang ngủ trong khách sạn, người phụ nữ sốc khi phát hiện có kẻ đột nhập","description":"SINGAPORE - Tưởng đã yên tâm về phòng khách sạn và khoá cửa cẩn thận, người phụ nữ hốt hoảng khi phát hiện kẻ đột nhập lúc cô đang ngủ.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-ngu-trong-khach-san-nguoi-phu-nu-soc-khi-phat-hien-co-ke-dot-nhap-2215737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/dang-ngu-trong-khach-san-nguoi-phu-nu-soc-khi-phat-hien-co-ke-dot-nhap-457.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214924","title":"Hái hoa dại ven đường, người phụ nữ xứ Quảng có ngay bình hoa 0 đồng tuyệt đẹp","description":"Sống ở vùng quê xứ Quảng, chị Nguyễn Thị Na hiếm khi mua được những loại hoa đắt tiền. Vì vậy, chị hái hoa dại ven đường cắm thành những bình hoa 0 đồng tuyệt đẹp.","displayType":19,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-hoa-dai-ven-duong-nguoi-phu-nu-xu-quang-co-ngay-binh-hoa-0-dong-tuyet-dep-2214924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/anh-1-nhung-binh-hoa-dai-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214357","title":"Thực hư thịt bò giá rẻ như thịt lợn bán tràn lan chợ mạng","description":"Thời đại 4.0, nhiều bà nội trợ tiết kiệm được thời gian bằng cách mua hàng của các \"tiểu thương\" trên \"chợ mạng\". Tuy nhiên, trước ma trận các bài rao bán thịt bò tươi giá rẻ, liệu có bao nhiêu người thông thái chọn lựa mua được sản phẩm tươi ngon?","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hu-thit-bo-gia-re-nhu-thit-lon-ban-tran-lan-cho-mang-2214357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/di-cho-online-va-ket-dang-cua-ba-noi-tro-khi-mua-thit-bo-tuoi-nhu-hinh-1738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214335","title":"Những việc nên làm và cần tránh khi trời chuyển lạnh","description":"Trời chuyển lạnh, chúng ta cần lưu ý những điều sau để bảo vệ sức khỏe, không làm xáo trộn đời sống, đặc biệt là người già và trẻ em.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-viec-nen-lam-va-can-tranh-khi-troi-chuyen-lanh-2214335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nhung-viec-nen-lam-va-can-tranh-khi-troi-chuyen-lanh-1067.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T16:01:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213889","title":"Cách làm sạch phòng tắm mà không cần cọ rửa nhiều","description":"Nếu muốn phòng tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức cọ rửa, bạn có thể tham khảo một số mẹo hay dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-sach-phong-tam-ma-khong-can-co-rua-nhieu-2213889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/cach-lam-sach-phong-tam-ma-khong-can-co-rua-nhieu-225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T08:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212143","title":"Sự thật về chiếc gương theo dõi ở khách sạn, kiểm tra ngay để đảm bảo an toàn","description":"Kiểm tra gương trong phòng khách sạn để kịp thời phát hiện bạn có đang bị theo dõi hay không.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-that-ve-chiec-guong-theo-doi-o-khach-san-kiem-tra-ngay-de-dam-bao-an-toan-2212143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/su-that-ve-chiec-guong-theo-doi-o-khach-san-kiem-tra-ngay-de-dam-bao-an-toan-4.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211681","title":"Bí kíp dùng khăn tắm để bảo đảm an toàn khi ở khách sạn ít người biết","description":"Khi nhận phòng khách sạn, nhiều người thường sử dụng khăn tắm đặt ở tay nắm cửa, khe hở dưới cửa... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lý do an toàn đằng sau việc nên làm như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-sao-nen-dat-khan-tam-o-cua-phong-khach-san-2211681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/bi-kip-dung-khan-tam-de-bao-dam-an-toan-khi-o-khach-san-it-nguoi-biet-263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211219","title":"Luôn ném chai nước vào gầm giường khách sạn, nữ tiếp viên tiết lộ lý do","description":"Việc kiểm tra kỹ càng phòng khách sạn khi vừa nhận giúp bạn đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các sự việc ngoài ý muốn. Gầm giường là một trong những vị trí không thể bỏ qua.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luon-nem-chai-nuoc-vao-gam-giuong-khach-san-nu-tiep-vien-tiet-lo-ly-do-2211219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/luon-nem-chai-nuoc-vao-gam-giuong-khach-san-nu-tiep-vien-tiet-lo-ly-do-947.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T22:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211070","title":"Việc tiết kiệm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn khi áp dụng 7 cách sau","description":"Bạn sẽ không phải đau đầu tìm cách tiết kiệm tiền nhờ vào những lời khuyên đến từ chuyên gia được tiết lộ dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viec-tiet-kiem-tien-se-tro-nen-de-dang-hon-khi-ap-dung-7-cach-sau-2211070.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/viec-tiet-kiem-tien-se-tro-nen-de-dang-hon-khi-ap-dung-7-cach-sau-678.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T16:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208161","title":"4 cách dọn dẹp có thể giúp bạn tiết kiệm tiền","description":"Việc dọn dẹp không gian không chỉ khiến ngôi nhà của bạn trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn mà còn mang lại điều kỳ diệu cho túi tiền của bạn.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-cach-don-dep-co-the-giup-ban-tiet-kiem-tien-2208161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/4-cach-don-dep-co-the-giup-ban-tiet-kiem-tien-562.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-30T12:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2105529","title":"Bật mí mẹo để trở thành một người vợ tốt","description":"Là một người vợ, bạn có thể gặp nhiều bối rối về những điều mà một người vợ nên làm cho chồng mình và mọi người. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua bỡ ngỡ nếu áp dụng các mẹo sau.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-mi-meo-de-tro-thanh-mot-nguoi-vo-tot-2105529.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/anh-thumb-cach-lam-vo-438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205170","title":"Mách nhỏ bí quyết chọn tủ bếp 'chuẩn không cần chỉnh' cho mọi gia đình","description":"Dù sử dụng nhiều hay ít, bạn vẫn cần dành thời gian để chọn lựa được một thiết kế tủ bếp phù hợp với không gian nấu nướng của gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mach-nho-bi-quyet-chon-tu-bep-chuan-khong-can-chinh-cho-moi-gia-dinh-2205170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/22/mach-nho-bi-quyet-chon-tu-bep-chuan-khong-can-chinh-cho-moi-gia-dinh-1112.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-22T23:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202202","title":"8 mẹo nấu ăn giúp bạn sống tới 100 tuổi","description":"Ở vùng xanh, người dân vẫn ăn thịt, đồ ngọt, nhưng chủ yếu là vào những dịp đặc biệt để ăn mừng. Bữa ăn hàng ngày của họ được chế biến từ các nguyên liệu tươi, có nguồn gốc thực vật.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-meo-nau-an-giup-ban-song-toi-100-tuoi-2202202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/8-meo-nau-an-giup-ban-song-toi-100-tuoi-1253.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203532","title":"Cách sắp xếp đồ hộp trong tủ đựng thức ăn gọn gàng và khoa học","description":"Nếu bạn đang tìm kiếm cách sắp xếp đồ hộp trong tủ đựng thức ăn gọn gàng và khoa học thì bài viết này chính là thứ bạn nên đọc.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-sap-xep-do-hop-trong-tu-dung-thuc-an-gon-gang-va-khoa-hoc-2203532.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/cach-sap-xep-do-hop-trong-tu-dung-thuc-an-gon-gang-va-khoa-hoc-1238.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T19:55:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2187680","title":"Mẹo trang trí giúp phòng khách trở nên ấm cúng","description":"Nhiều người mong muốn có một không gian tiếp khách vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Dưới đây là những mẹo trang trí giúp phòng khách luôn ấm cúng như ý bạn muốn.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-trang-tri-giup-phong-khach-tro-nen-am-cung-2187680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/meo-trang-tri-giup-phong-khach-tro-nen-am-cung-232.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-14T07:54:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2196390","title":"3 cách dọn dẹp tủ quần áo của Kondo Marie","description":"Bằng cách dọn dẹp thông minh và mới mẻ, \"thánh nữ dọn nhà\" Kondo Marie sẽ giúp những chị em phụ nữ có một tủ quần áo gọn gàng và ngăn nắp.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-cach-don-dep-tu-quan-ao-cua-kondo-marie-2196390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/1/3-cach-don-dep-tu-quan-ao-cua-kondo-marie-180.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-01T08:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2191594","title":"3 đồ dùng trong nhà đắt tiền đến mấy cũng cần thay mới thường xuyên","description":"Dưới đây là những đồ vật cần được thay thế sau thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh và an toàn ngay cả khi bạn bỏ ra nhiều tiền để mua chúng.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-do-dung-trong-nha-dat-tien-den-may-cung-can-thay-moi-thuong-xuyen-2191594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/21/3-do-dung-trong-nha-dat-tien-den-may-cung-can-thay-moi-thuong-xuyen-321.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-21T09:24:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190620","title":"Những kỹ năng tránh ngạt khí trong đám cháy khi xảy ra hỏa hoạn","description":"Một trong những nguyên nhân chính gây tử vong khi có hỏa hoạn xảy ra đó là ngạt khí, ngộ độc khí. Có rất nhiều khí độc được sinh ra trong khói của đám cháy như CO, CO2, amoniac, axit hữu cơ...","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ky-nang-tranh-ngat-khi-trong-dam-chay-khi-xay-ra-hoa-hoan-2190620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/nhung-ky-nang-tranh-ngat-khi-trong-dam-chay-khi-xay-ra-hoa-hoan-412.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-17T10:28:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

