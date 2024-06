1 Samsung TV, 6 “cánh cửa” đến với EURO 2024

Diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7/2024 tại Đức, Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) lần thứ 17 quy tụ 24 đội bóng, được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Năm nay EURO được dự đoán rất hấp dẫn và khó đoán bởi sự kèn cựa sát nút của các đội tuyển mạnh như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…

Đáp ứng nhu cầu của tín đồ bóng đá thế giới, các quốc gia cũng ráo riết thực hiện công tác đàm phán mua bản quyền song không phải trường hợp nào cũng thuận lợi. Tại Đông Nam Á, tính đến ngày 14/6, Malaysia chưa thể mua bản quyền phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ EURO 2024. Các quốc gia khác như Thái Lan, Brunei, Singapore dù đã có bản quyền phát sóng song người xem sẽ phải chi trả một khoản phí không nhỏ để thưởng thức các trận đấu trên đất Đức.

Tại Việt Nam, TV360 được biết đến là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng chính thống toàn bộ các trận đấu. Tiếp sau đó, VTVcab ON, VTVgo, MyTV và mới nhất là VieON, FPT Play cũng đã thông báo phát sóng các trận đấu ở EURO 2024. Với việc Samsung ký kết hợp tác cùng Đài truyền hình Việt Nam để đưa ứng dụng VTVgo lên TV Samsung gần đây, người dùng sản phẩm nghe nhìn của hãng có thể xem trọn vẹn bản quyền EURO 2024 trên cùng lúc 6 ứng dụng VieON, TV360, VTVcab ON, VTVgo, MyTV, FPT Play.

Cụ thể, người dùng Samsung TV với quà tặng 3 tháng Super VIP Samsung trên ứng dụng TV360 (áp dụng cho toàn bộ dòng TV Samsung 2022 - 2024) có thể xem trọn vẹn không quảng cáo trên đồng thời 2 thiết bị. Các gói quà tặng VieON và FPT Play Smax trên Samsung TV cũng cho phép người dùng trải nghiệm Siêu cúp châu Âu với chất lượng cao và không tốn phí. Riêng người dùng mua TV Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED (2022 - 2024) sẽ nhận được đặc quyền 3 tháng sử dụng gói cao cấp và lên tới 2 năm sử dụng gói VTVCab ON cơ bản trị giá lên đến 1.215.000 đồng. Các dòng TV Samsung khác cũng được nhận 1 tháng sử dụng gói cao cấp và 2 năm sử dụng gói VTVcab ON cơ bản trị giá 885.000 đồng. Trong đó Gói cao cấp sẽ tiếp sóng trọn vẹn EURO Cup 2024.

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ phát sóng toàn bộ các trận đấu, các chương trình liên quan tới EURO 2024 trên các kênh VTV và ứng dụng VTVgo trên lãnh thổ Việt Nam và người dùng Samsung TV cũng có thể trực tiếp mở ứng dụng VTVgo để theo dõi giải đấu hấp dẫn này.

Chạm đến “thế giới giải trí” tại gia siêu hấp dẫn

Bên cạnh EURO 2024, người dùng Samsung TV còn có thể thưởng thức các chương trình giải trí hấp dẫn, đặc biệt là xem phim không giới hạn thông qua các gói quà tặng ứng dụng của Samsung. Trên ứng dụng VieON, người dùng có thể tận hưởng gói VieON HBO Go xem phim định dạng 4K với công nghệ AI đỉnh cao (áp dụng trên các dòng TV QLED Q70, Q80 2023 - 2024). Tháng 6 này cũng đánh dấu sự quay trở lại của Mùa 2 loạt phim truyền hình ăn khách Gia tộc rồng (tựa tiếng Anh: House of the Dragon) trên VieON, mang đến những tình tiết hấp dẫn nhất trong bộ truyện Fire & Blood của tác giả George R.R. Martin.

Tín đồ điện ảnh yêu thích xem phim trên Galaxy Play sẽ có 6 tháng Movie Pass xem phim thuê TVOD không giới hạn khi mua TV Neo QLED và OLED, thưởng thức trọn vẹn các đầu phim rạp hot nhất Việt Nam và châu Á như “bom tấn” phòng vé “Mai”, “Đất rừng phương Nam”, “Yêu lại vợ ngầu”… Ngoài ra, ưu đãi thăng hạng gói FPT Play SMAX lên đến 7 tháng sử dụng và 12 tháng gói Gia đình cơ bản Clip TV từ Samsung cũng giúp đa dạng nội dung giải trí thể thao, phim chiếu song song cho người dùng.

Với vị thế là thương hiệu TV số 1 thế giới 18 năm liên tiếp và dẫn đầu thị trường Việt Nam suốt 10 năm qua, Samsung không chỉ mang đến nhiều đặc quyền nội dung hấp dẫn mà còn góp phần thay đổi trải nghiệm giải trí tại gia thông qua các công nghệ hình ảnh, âm thanh đỉnh cao.

Bộ vi xử lý NQ8 AI thế hệ 3 mạnh mẽ với 512 mạng nơ-ron thần kinh (gấp 8 lần so với thế hệ tiền nhiệm) cho phép TV Samsung Neo QLED 8K có thể nâng cấp mọi hình ảnh đầu vào lên chuẩn 8K, với độ sắc nét tiệm cận 90% so với nội dung 8K nguyên bản.

Các công nghệ khác như AI Motion Enhancer Pro (chủ động làm rõ nét các cảnh chuyển động nhanh), Real Depth Enhancer Pro (thêm chi tiết vào các cảnh chuyển động nhanh bằng AI), Active Voice Amplifier Pro (phân tích và tối ưu hoá âm thanh), AI Energy (tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ), SmartThings (kết nối TV với các thiết bị trong nhà như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy giặt, đèn, robot hút bụi..), Knox Security (tiêu chuẩn bảo mật 10 năm liên tiếp đạt chứng nhận Tiêu chuẩn chung được công nhận bởi 31 quốc gia trên thế giới)… sẽ mang đến những trải nghiệm giải trí tuyệt vời, hiệu quả và an toàn cho mọi người dùng.

Cánh cửa đến với EURO 2024 đang rộng mở trên Samsung TV. Đây là cơ hội tuyệt vời để tín đồ bóng đá trải nghiệm một mùa siêu cúp trong mơ và thăng hạng trải nghiệm giải trí cho cả gia đình thông qua tuyệt tác TV đến từ nhà sản xuất số 1 thế giới.

Thu Hằng