Thực trạng đáng báo động của thị trường camera

Trao đổi với VietNamNet, một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế camera cho biết, thực trạng an toàn thông tin, bảo mật trên thị trường camera giám sát tại Việt Nam rất đáng báo động. Điều này là do phần lớn thiết bị có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Dữ liệu thu thập được từ camera giám sát ngoại được lưu trữ tại các máy chủ nước ngoài. Việc các thiết bị đều có các giao thức kết nối với máy chủ thông qua mạng Internet là nguy cơ, rủi ro khi bị tấn công gây mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu.

“Các thiết bị nhập khẩu không có đơn vị đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng, không có tiêu chí bắt buộc để đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các nhà sản xuất và nhập khẩu thiết bị. Người dùng vẫn còn chủ quan, chưa có kiến thức về việc đặt mật khẩu mạnh, bảo mật thông tin người dùng dẫn đến dễ bị hacker tấn công và khai thác thông tin”, chuyên gia nêu lên thực trạng đáng buồn của thị trường camera giám sát Việt Nam.

Nhiều camera giám sát được lắp đặt ở Việt Nam nhưng máy chủ đặt tại nước ngoài. Ảnh: Chí Hiếu

Theo ông Đinh Cao Sơn, Giám đốc Sản phẩm FPT Camera, hiện nay, thị trường camera giám sát tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Tại Việt Nam, nhu cầu về giám sát và an ninh ngày càng tăng, đặc biệt là trong các doanh nghiệp và cơ sở công cộng. Cũng vì vậy, các hệ thống camera giám sát ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra thách thức lớn trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là rủi ro liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu ngày càng cao.

Việt Nam có tiêu chí bảo mật camera là bước đi sáng suốt

Trong bối cảnh thị trường camera phát triển nóng, Bộ TT&TT đã ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Đây là các khuyến nghị và yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng cơ bản, áp dụng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

Theo đó, các thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức mạng sẽ phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người dùng, đồng thời có khả năng quản lý xác thực và quản lý lỗ hổng bảo mật, có khả năng thực hiện việc cập nhật và quản lý phiên an toàn.

Trao đổi với VietNamNet, một chuyên gia trong ngành sản xuất camera nhận định, bộ tiêu chí là cơ sở để các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị camera giám sát tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho thiết bị và người dùng, đảm bảo sự dễ dàng đánh giá, kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Các tiêu chí an ninh, an toàn cũng sẽ giúp duy trì niềm tin số cho người sử dụng Việt Nam.

Bình luận về câu chuyện này, ông Bùi Trường Thi, CTO công ty Vconnex cho hay, các yêu cầu mà bộ tiêu chí đưa ra hết sức chi tiết và có tính khả thi cao.

Đứng trên vai trò doanh nghiệp sản xuất sản phẩm camera, đại diện Vconnex cho rằng, quy định này vô cùng cần thiết để chuẩn hóa và đảm bảo an ninh an toàn thông tin dữ liệu của người dùng Việt Nam, xa hơn nữa là an toàn an ninh của đất nước.

“Chúng tôi mong muốn các yêu cầu này sớm ban hành thành tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với các camera kinh doanh trên thị trường Việt Nam”, ông Thi đề xuất.

Một số mẫu camera giám sát mang thương hiệu Hikvision của Trung Quốc. Ảnh: Nagariun

Có cùng góc nhìn, ông Đoàn Mạnh Hà, Giám đốc điều hành Bkav AI cho rằng, các yêu cầu an ninh bảo mật mà Bộ TT&TT công bố rất đầy đủ và chi tiết, qua đó đưa ra các quy định an toàn cho các nhà sản xuất thiết bị Camera giúp đồng bộ chất lượng sản phẩm Camera trên thị trường

Theo ông Đinh Cao Sơn, Giám đốc Sản phẩm FPT Camera, các yêu cầu an ninh bảo mật cơ bản mà Bộ TT&TT công bố với các nhà sản xuất camera giám sát mới đây rất sâu sát và hữu ích.

Cụ thể, các yêu cầu này tập trung vào việc tăng cường bảo mật dữ liệu, ngăn chặn lỗ hổng bảo mật, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin. Các yêu cầu này cũng góp phần đóng vai trò trong việc nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin và giáo dục người dùng về các biện pháp bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân khi sử dụng các hệ thống camera giám sát.

Các yêu cầu này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ các hacker và kẻ xấu. Bộ tiêu chí đã cung cấp một khung pháp lý và kỹ thuật cơ bản, giúp đảm bảo rằng các sản phẩm camera giám sát được thiết kế và sản xuất với mức độ bảo mật cao nhất.