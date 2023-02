Căn bệnh khiến cô gái lúc nào cũng như say rượu

Emilyjane Vernau được chẩn đoán mắc chứng động kinh lúc 20 tuổi, sau khi cô bị ảo giác và co giật. Kể từ đó, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ.

Người phụ nữ này tâm sự những người lạ thường nghĩ rằng cô say rượu và phải chật vật để không bị loạng choạng khi đi. Lý do là Emilyjane bị co giật cục bộ hiếm gặp khiến cô nhìn "một vật hóa ba".

Tình trạng sức khỏe đó khiến cô không thể làm việc, buộc phải sống dựa vào cha mẹ và người bạn đời Conor.

Theo The Sun, Emilyjane được đào tạo để trở thành người sơ cứu nhưng căn bệnh đã đảo lộn cuộc đời cô. "Tôi từng có một công việc. Tôi có hơn 40 bằng cấp và tất cả đều bị tước. Ở nơi công cộng, mọi người thường nghĩ tôi say rượu vì tôi không thể đi thẳng và nói ngọng”, Emilyjane tâm sự.

Khi mới phát hiện bệnh, Emilyjane đã dành hai năm để thử nhiều loại thuốc khác nhau với hy vọng sẽ kiểm soát được các triệu chứng. Nhưng cô vẫn bị những cơn co giật cục bộ, thị lực suy giảm. Lúc đó, cô nghĩ mình sẽ bị mù. Mới đầu, tình trạng chỉ kéo dài 10-20 phút, theo thời gian, cô nhìn một vật thành ba suốt cả ngày.

Bây giờ, ở tuổi 27, cô vẫn không thể rời khỏi nhà mà không có người đi cùng. Bố mẹ gần như làm mọi việc cho cô. Bạn đời phải cõng cô lên nhà.

Emilyjane phải phụ thuộc nhiều vào người bạn đời Conor. Ảnh: The Sun

Bảy năm sau khi được chẩn đoán, Emilyjane tin rằng mình bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Cô gặp tình trạng này sau khi bị bắt nạt ở trường vì mái tóc của mình.

"Cuối cùng, tôi phải học ở nhà. Bác sĩ thần kinh nói rằng tôi mắc chứng động kinh do khi bị bắt nạt, tôi ngã quỵ xuống sàn. Tôi đã tức giận và buồn bã rất nhiều”, Emilyjane tâm sự.

"Những lời lẽ cay nghiệt và hành động bắt nạt của họ đã khiến tôi bị tàn tật trong suốt quãng đời còn lại. Phần còn lại của cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, cả về thể chất lẫn tinh thần. Không có cách chữa trị và không thể làm gì được", cô nói.

Hiện tại, Emilyjane cố gắng cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Cô trải qua các cuộc kiểm tra để tìm ra căn nguyên và chữa trị bệnh động kinh.

Người phụ nữ này hy vọng bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, cô có thể giúp nâng cao nhận thức về bệnh động kinh và những hậu quả do nạn bắt nạt gây ra.

Cô nói thêm: "Tôi nghĩ nhiều người cho rằng bệnh động kinh chỉ là những cơn co giật, nhưng không phải vậy. Mọi người có thể chết vì bệnh này. Một số người mắc bệnh do tổn thương trong quá khứ. Bắt nạt không chỉ gây hại tinh thần mà cả thể chất và đã cướp đi cuộc sống của tôi".