Cú sốc khiến nữ sinh lớp 6 từng nghĩ 'mình là gánh nặng'

Triệu chứng ung thư máu

Mỗi năm Việt Nam có thêm gần 6.300 ca ung thư máu mới, riêng Viện Huyết học phát hiện khoảng 1.500 ca gồm cả trẻ em và người lớn.

Triệu chứng bệnh tùy thuộc vào giai đoạn, thể bệnh. Giai đoạn đầu bệnh nhân ung thư máu mạn tính có thể mệt mỏi, gầy sút cân, mất ngủ, ra nhiều mồ hôi trộm… nhưng có thể không có triệu chứng, chỉ vô tình phát hiện khi khám bệnh khác hoặc khám định kỳ.

Ở giai đoạn bệnh tiến triển hoặc giai đoạn muộn, các triệu chứng của bệnh thường biểu hiện rõ hơn như thiếu máu, gan lách to, hạch to, nhiễm trùng tái diễn...

Với ung thư máu cấp, bệnh nhân có thể sốt kéo dài, dễ nhiễm trùng, ra nhiều mồ hôi đêm; Gầy sút cân nhanh, xanh xao, mệt mỏi; Gan to, lá lách to, hạch to, phì đại lợi, đau xương; Xuất huyết trên da hay chảy máu khó cầm…