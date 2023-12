{"article":{"id":"2226412","title":"Căn bệnh nữ diễn viên Châu Hải My gặp phải trước khi qua đời","description":"Châu Hải My - 'Nàng Chu Chỉ Nhược kinh điển nhất màn ảnh' - đột ngột ra đi ở tuổi 57. Dù bệnh tật, tình cảm bế tắc, người đẹp khi còn sống vẫn lạc quan nói 'đời mình không nuối tiếc'.","contentObject":"<p>Gần 1 ngày hôn mê sâu trong tình trạng nguy kịch, diễn viên <a href=\"https://vietnamnet.vn/chau-hai-my-tag17901622083275534714.html\">Châu Hải My</a> trút hơi thở cuối cùng tối 11/12. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với VietNamNet nữ diễn viên nhập viện trong tình trạng không còn hơi thở. </p>

<p>Cô mất trong tối cùng ngày nhưng vì gia đình Châu Hải My không ở cạnh, công ty quản lý đành im lặng chờ báo tử từ bệnh viện, dẫn đến việc chậm trễ xác nhận tin. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/09-sv-936.jpg?width=768&s=MuGmHxyzXK8ikfBHXML71Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/09-sv-936.jpg?width=1024&s=kyybYq-_3RU53o2aHyR7Mg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/09-sv-936.jpg?width=0&s=ECNOgO4U0gUPpuAXvjt6Ow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/09-sv-936.jpg?width=1280&s=pjhLMUNkVneIg78VY-tSNg\" alt=\"09 sv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/09-sv-936.jpg?width=260&s=YKrYCfPE1yju9TjwuyoGSg\"></picture>

<figcaption>Châu Hải My rạng rỡ trong bức ảnh cuối cùng. </figcaption>

</figure>

<p>3 ngày trước khi mất, Châu Hải My vẫn cập nhật trên trang cá nhân vừa đón sinh nhật vào ngày 6/12. Nữ diễn viên viết: \"Hôm nay tôi 57 tuổi. Cảm ơn tình yêu và sự đồng hành của các bạn trong suốt nhiều năm qua. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc\".</p>

<p>Trong bức ảnh được đăng tải đầu tháng 12, nữ diễn viên ngồi trên xích đu, nụ cười rạng rỡ. Mọi người hoàn toàn không nhận ra ở cô dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Đây cũng là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của Châu Hải My trước khi rời xa trần thế. </p>

<p>Bạn bè, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả bày tỏ bàng hoàng khi nhận tin dữ về Châu Hải My. Lữ Lương Vỹ - tình cũ của cô xúc động cho hay: “Khi biết tin, lòng anh mãi không thể bình lặng. Cảm ơn em mang những điều đẹp đẽ cho cuộc đời, mong ở thế giới khác, em tiếp tục vui tươi”. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811587399-996d17ae167319f03d9ed334286432aa-937.jpg?width=300&s=9JBTS0oNFCc2pScqE1UKqg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811587399-996d17ae167319f03d9ed334286432aa-937.jpg?width=0&s=rK4uHpematpawpIJMwj_iQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811587399-996d17ae167319f03d9ed334286432aa-937.jpg?width=500&s=ksjbs-4Y88Kw_9-18r1sTA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811587399-996d17ae167319f03d9ed334286432aa-937.jpg?width=260&s=_4HRDusO_omCdOyr69qBfg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-dddong-3737-1702400991-938.jpg?width=300&s=-4XiyDgphjZq3b1UYnt2nQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-dddong-3737-1702400991-938.jpg?width=0&s=TwkZMh9yLaF2KosjJCfemg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-dddong-3737-1702400991-938.jpg?width=500&s=iQA0SLR8Tj1XYcjq_VC1tQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-dddong-3737-1702400991-938.jpg?width=260&s=fl4bB8zTytKHEFqwLTjmzQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Diễn viên Lý Nhược Đồng – đồng nghiệp thân thiết với Châu Hải My, nói sốc và đau lòng khi hay tin cô qua đời. Cuối tháng 10, cả hai từng gặp nhau trong một sự kiện và trò chuyện sau hậu trường song không ngờ đó là lần gặp cuối. “Mong bạn của tôi yên nghỉ, mong thiên đường không có nỗi đau bệnh tật\", Nhược Đồng viết.</p>

<p><strong>Bệnh tật giày vò nhiều năm vẫn lạc quan</strong></p>

<p>Châu Hải My nhiều năm sống chung với căn bệnh Lupus ban đỏ. Theo <em>Sohu</em>, dù liên tục phủ nhận, thực tế nữ diễn viên đã mắc căn bệnh này từ năm 1999. </p>

<p>Lupus ban đỏ là chứng bệnh tự miễn, biểu hiện bởi tình trạng viêm tại các cơ quan (da, khớp, máu, tim, phổi, thận). Bệnh có diễn biến phức tạp, theo thời gian gây tổn thương gần như toàn bộ cơ thể. </p>

<p>Do ảnh hưởng từ căn bệnh, Châu Hải My đi lại khó khăn, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/10-sv-939.jpg?width=300&s=MxqAiRPnTkVqPE4j2Tc5RA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/10-sv-939.jpg?width=0&s=U9JQZPojnQNP8YkGhtHeww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/10-sv-939.jpg?width=500&s=awIpXLX7fTAPq_P7Pe5I0A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/10-sv-939.jpg?width=260&s=GzSSuQlPb6LoDj6ZQr1QxA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11-sv-940.jpg?width=300&s=uDOSsmdEqWZwlBQV6XWoTg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11-sv-940.jpg?width=0&s=9dGhQIx1KIBngG2Yco4UGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11-sv-940.jpg?width=500&s=L2yuQ1LWLUVeU8iW_yPkhQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11-sv-940.jpg?width=260&s=Pznw5sMCIWt-jmvrq7i_lA\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/12-sv-941.jpg?width=300&s=kRVMO4B4HQceODJv53IwAA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/12-sv-941.jpg?width=0&s=XtPciwD3TcVGBnJxSJ2C3w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/12-sv-941.jpg?width=500&s=GZ8tFM5jKRAnNXLP8Nf-pQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/12-sv-941.jpg?width=260&s=RcB1nZyZoyO28qE_9Ijoww\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/13-sv-942.jpg?width=300&s=6BehhCo1kU8fEBEKJtGyFA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/13-sv-942.jpg?width=0&s=27ny62_Biah-16VLdkQRVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/13-sv-942.jpg?width=500&s=zolFkESCEZSFYvfvRLFAdg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/13-sv-942.jpg?width=260&s=iX-DmMZrJvh8NAJikrkXFA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Châu Hải My trong chuyến công tác đến Việt Nam. Lúc này, cô đi lại khó khăn, chân sưng nề do biến chứng từ bệnh Lupus. </em></p>

<p>Năm 2019, khi đến TP.HCM công tác, sức khỏe Châu Hải My không tốt. Cô đi chậm, cần 2 trợ lý bên cạnh dìu đỡ và thường ngồi trong suốt buổi. Dù vậy, người đẹp tỏ ra thân thiện, giao lưu cùng truyền thông và người hâm mộ. Sau sự kiện, cô dành thời gian thăm thú các địa danh như: nhà thờ Tân Định, Đường Sách Nguyễn Văn Bình, chùa Bửu Long ở Thủ Đức.</p>

<p>Đạo diễn Điền Khải Văn cho biết Châu Hải My làm bạn với bệnh tật. Dù chịu nỗi đau thể xác, cô ráng vượt qua để duy trì sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống. Nhiều lúc bị chứng bệnh hành hạ, diễn viên thường chọn ở một mình để tự vượt qua, thay vì chia sẻ hay than vãn với bạn bè, người thân. </p>

<p><strong>Hạnh phúc với cuộc sống đơn độc</strong></p>

<p>Hơn 40 năm sự nghiệp, Châu Hải My đạt nhiều vinh quang, thành tựu. Nếu công việc thuận lợi bao nhiêu, trong chuyện tình cảm, cô trải qua đổ vỡ, đến mức ám ảnh hôn nhân. </p>

<p>Diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân và một số mối tình. Cô kết hôn năm 22 tuổi với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ kéo dài trong 1 năm khi gia đình chồng ép cô phải giải nghệ để chăm sóc gia đình. </p>

<p>Sau ly hôn, Châu Hải My yêu thêm vài người. Mối tình dài nhất là với một kiến trúc sư kém cô 7 tuổi kéo dài hơn 10 năm. Từ khi chia tay bạn trai năm 2015, nữ diễn viên quyết định sống đời độc thân và thề sẽ không lấy chồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11111-sv-943.jpg?width=768&s=4Y8EMsCxslvjGJL0qU9o3g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11111-sv-943.jpg?width=1024&s=fLo9GV4stBGzikNWrQ-idw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11111-sv-943.jpg?width=0&s=G-3JFjAyM-qtqh64Gsgj2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11111-sv-943.jpg?width=1280&s=tbgQejZBK3FpVCFveHDwPg\" alt=\"11111 sv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/11111-sv-943.jpg?width=260&s=KiLBkRvV6P86u3AX3Y8iGA\"></picture>

<figcaption>Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My là trong một sự kiện. </figcaption>

</figure>

<p>Theo <em>QQ</em>, dù bề ngoài trông mỏng manh, Châu Hải My lại có tính cách mạnh mẽ, tự tôn cao. Có lần bị giễu cợt vì tuổi sắp già lại không chồng con, cô phản bác gay gắt. Với nữ diễn viên, mỗi người có quan niệm sống khác nhau và không có một chuẩn mực nào cho hạnh phúc. Dù không kết hôn, cô vẫn sống vui vẻ theo cách riêng.</p>

<p>Gần 10 năm qua, cô sống một mình trong căn biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc cùng 5 chú chó. Người đẹp một thời vẫn làm việc để cảm giác được bận rộn nhưng dần hạn chế trong vài năm gần đây. Cô muốn sống chậm, dành thời gian tận hưởng niềm vui cuộc sống bản thân trót bỏ lỡ khi còn trẻ. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811588218-dde8de26e57092bffe4af9c4b3c3f4ce-944.jpg?width=300&s=YrZ_hW4bVmXAdBllG5EscA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811588218-dde8de26e57092bffe4af9c4b3c3f4ce-944.jpg?width=0&s=IlJ1cxmJG-LiMGQLTbCkvA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811588218-dde8de26e57092bffe4af9c4b3c3f4ce-944.jpg?width=500&s=DHV8eIgqqSZYnnp5ymAbsQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/batch-ddz4969811588218-dde8de26e57092bffe4af9c4b3c3f4ce-944.jpg?width=260&s=wxk2PFwrRfX7Z4zHDkDLDw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/109-sv-945.jpg?width=300&s=zSTOrQdXuWi5t7g-DWSJqg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/109-sv-945.jpg?width=0&s=GsWcbpeoqjdLFOOeu9E3LQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/109-sv-945.jpg?width=500&s=AujUX6M5IgBWPoYYdhGoZg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/109-sv-945.jpg?width=260&s=o11jzJE2EXRrtJS4FlYlig\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Trong dịp phỏng vấn với VietNamNet năm 2019, Châu Hải My nói thay vì dành thời gian đến nơi đông người, cô luôn thích ở nhà chơi với chó, làm vườn và nấu ăn. Nữ diễn viên xem đây là cách tự tạo niềm vui cho bản thân khi bước sang tuổi xế chiều. </p>

<p>“Bây giờ, tôi khá hài lòng với cuộc sống này. Mọi người nhìn vào thấy tôi có vẻ cô đơn, kỳ thực bản thân tôi cảm thấy mọi thứ rất yên ổn. Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không”, cô nói.</p>

<p>Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My gây sốc với khán giả. Trên <em>Weibo</em>, một số từ khóa như <em>\"Tạm biệt Chu Chỉ Nhược\", \"Châu Hải My qua đời\", \"Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My\", \"bệnh Lupus\"</em>… được tìm kiếm phổ biến với hàng tỷ lượt xem. </p>

<p>Trong sự nghiệp gần 40 năm, Châu Hải My đóng hơn 100 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Cô nổi tiếng với hình tượng thục nữ, dịu dàng, là \"nữ thần sắc đẹp\" với nhan sắc đậm chất Á đông. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4969811636256-de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4-946.jpg?width=768&s=aPQ83sfnXMWgELM1xY2KnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4969811636256-de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4-946.jpg?width=1024&s=657absWlNJwbmsyjOtrDxg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4969811636256-de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4-946.jpg?width=0&s=WnSCo8WcG2LndvRFRP3YmQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4969811636256-de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4-946.jpg?width=1280&s=o7aFUomlIiOmNtdlVteoaw\" alt=\"z4969811636256 de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4969811636256-de149fa2fdcafe1681ce815deaacaeb4-946.jpg?width=260&s=UukbFX2M3x46w3U3U97JMQ\"></picture>

<figcaption>Các vai diễn kinh điển trên màn ảnh của Châu Hải My. </figcaption>

</figure>

<p>Ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam cô nổi tiếng với loạt vai diễn Tiểu Phù Dung (<em>Đại náo Quảng Xương Long</em>), A Thể (<em>Mối tình nồng thắm</em>), Lý Hoa (<em>Nghĩa bất dung tình</em>), Thiên Hậu (<em>Hương mật tựa sương khói</em>)...</p>

<p>Một khán giả dẫn 2 câu thơ nổi tiếng trong bài <em>Tiêu Hồn Hải Đường</em> của Triệu Diễm Tuyết để tiễn biệt cố diễn viên: <em>“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu\"</em>, (tạm dịch: Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không muốn để người đời thấy lúc bạc đầu).</p>

<p>Châu Hải My đã có một cuộc đời đáng sống, để lại trong ký ức nhiều khán giả sự nối tiếc, những hình ảnh đẹp đẽ nhất về một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. </p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I2DZ.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702439841676\" data-temp=\"template16\" data-id=\"532635\"><a href=\"/hoa-dan-chau-hai-my-bang-long-voi-cuoc-song-doc-than-o-tuoi-53-532635.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/05/18/02/hoa-dan-chau-hai-my-bang-long-voi-cuoc-song-doc-than-o-tuoi-53-4.jpg?width=0&s=3TK6B-U_DQUKWCr4QJPdbw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/05/18/02/hoa-dan-chau-hai-my-bang-long-voi-cuoc-song-doc-than-o-tuoi-53-4.jpg?width=260&s=5ZiK4oSVGvkNNmUDUgoJXg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/hoa-dan-chau-hai-my-bang-long-voi-cuoc-song-doc-than-o-tuoi-53-532635.html\">Hoa đán Châu Hải My bằng lòng với cuộc sống độc thân ở tuổi 53</a>

<p><span class=\"bold\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/logo.gif?width=0&s=aIgwRc81zdfffl2a-CSbvQ\" class=\"lazy logo-small\" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/logo.gif?width=260&s=BZHJKBBq0CZu9PJZZB3ZpA\" alt=\"\"></picture> - Hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hong Kong có những chia sẻ thú vị với VietNamNet về phim ảnh, cuộc sống và bí quyết giữ gìn nhan sắc khi bước sang tuổi ngũ tuần.</span></p>

</div>

</article>

Nhiều khán giả còn cho rằng đây có thể là lời tạm biệt của nữ diễn viên.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xot-xa-truoc-bai-dang-cuoi-cung-cua-chau-hai-my-truoc-khi-qua-doi-2226268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xot-xa-bai-viet-cuoi-cung-cua-dien-vien-chau-hai-my-truoc-khi-qua-doi-1504.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226234","title":"Diễn viên Châu Hải My qua đời đột ngột ở tuổi 57","description":"TRUNG QUỐC - Minh tinh Châu Hải My được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chau-hai-my-qua-doi-o-tuoi-57-2226234.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/minh-tinh-chau-hai-my-qua-doi-dot-ngot-o-tuoi-57-1416.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:23:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226144","title":"Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà, Quang Lê tình tứ bên Mai Thiên Vân","description":"Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà. Ca sĩ Quang Lê đăng ảnh tình tứ mừng sinh nhật Mai Thiên Vân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-2226144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-1300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225992","title":"Hồng Đăng tươi rói dự sự kiện cùng Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn","description":"Lần hiếm hoi diễn viên Hồng Đăng tái xuất dự sự kiện. Anh vui vẻ hội ngộ dàn diễn viên hot của VTV như Thanh Sơn, Việt Anh, Lã Thanh Huyền...","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-dang-tai-xuat-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-2225992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hong-dang-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225784","title":"Minh tinh Châu Hải My hôn mê sâu, cấp cứu trong bệnh viện","description":"TRUNG QUỐC - Minh tinh Châu Hải My cấp cứu nhiều giờ trong bệnh viện, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chau-hai-my-hon-me-sau-cap-cuu-trong-benh-vien-2225784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/minh-tinh-chau-hai-my-hon-me-sau-cap-cuu-trong-benh-vien-949.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:52:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225651","title":"Đời thực sexy của mỹ nhân sắp gây sóng gió trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Trong phần 2 'Chúng ta của 8 năm sau', Thùy Anh vào vai Như Ý, trợ lý của Lâm và cũng là tình địch của Dương.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-nhan-sap-gay-song-gio-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2225651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doi-thuc-sexy-cua-my-nhan-sap-gay-song-gio-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-740.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225860","title":"NSƯT Thanh Tú 'Sao Tháng Tám': Đừng bắt nghệ sĩ phải xin danh hiệu NSND","description":"NSƯT Thanh Tú - người vào vai Nhu trong phim \"Sao Tháng Tám\" đã có những ý kiến thẳng thắn về việc xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) mà nhiều người quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-2225860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-128.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:18:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225503","title":"Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai?","description":"NSƯT Doãn Bằng - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người đứng sau hàng loạt vở diễn có sân khấu được thiết kế độc lạ vừa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-doan-bang-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2225503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/pho-giam-doc-nha-hat-tuoi-tre-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-800.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225778","title":"Tuổi 56 của mỹ nhân từng bị gọi là 'gái bao': Lẻ bóng với khối tài sản khổng lồ","description":"TRUNG QUỐC - Sau hơn 20 năm vắng bóng trong làng giải trí, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Vương Tổ Hiền ở tuổi 56 đang là đề tài được nhiều khán giả quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-nhan-vuong-to-hien-o-tuoi-56-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-2225778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuoi-56-cua-my-nhan-tung-bi-goi-la-gai-bao-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-185.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225720","title":"Vợ Tuấn Hưng sexy khoe vai trần, Doãn Hải My đẹp trong trẻo","description":"Doãn Hải My đẹp trong trẻo sau đám cưới. Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng được nhận xét ngày càng xinh đẹp, sexy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-11-12-2023-vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-2225720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225629","title":"Huyền Lizzie áp lực, căng thẳng khi vào vai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Theo tiết lộ của Huyền Lizzie, Dương của 8 năm sau trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là vai diễn rất khó khiến cô phải cố gắng gấp nhiều lần để tạo nên một màu sắc riêng biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2225629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:59:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225155","title":"Đại Nghĩa tu tập, Ốc Thanh Vân dừng showbiz bỗng được phong NSƯT","description":"Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, MC Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-ma-oc-thanh-van-mc-quoc-dan-dai-nghia-duoc-phong-nsut-2225155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-nghia-tu-tap-oc-thanh-van-dung-showbiz-bong-duoc-phong-nsut-337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225489","title":"Diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc","description":"Trải qua bốn cuộc hôn nhân tan vỡ, diễn viên Hoàng Yến thông báo xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-2225489.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225481","title":"Vợ Chi Bảo rạng rỡ bên Bảo Thy, Angela Phương Trinh","description":"Vợ Chi Bảo là Lý Thuỳ Chang xuất hiện lộng lẫy bên các người đẹp đình đám của giới showbiz trong sự kiện tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chi-bao-rang-ro-do-sac-bao-thy-le-quyen-angela-phuong-trinh-2225481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-chi-bao-rang-ro-ben-bao-thy-angela-phuong-trinh-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:34:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225334","title":"Nữ diễn viên nổi tiếng 'mắng' khán giả vì tung tiền lãng phí","description":"Lee Se Hee cho rằng khán giả đang tiêu tiền hoang phí khi tổ chức sinh nhật cho cô. Nữ diễn viên khuyên người hâm mộ nên tiết kiệm vì phí sinh hoạt tăng vọt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-dien-vien-noi-tieng-han-quoc-mang-yeu-nguoi-ham-mo-2225334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nu-dien-vien-noi-tieng-mang-khan-gia-vi-tung-tien-lang-phi-1078.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225329","title":"'Ngọc nữ của Nhật Bản' bị khán giả quay lưng vì ngoại tình","description":"NHẬT BẢN - Sau nhiều lần ngoại tình, ngọc nữ của Nhật Bản Fukada Kyoko đã bị người hâm mộ quay lưng và đối mặt với nguy cơ bị sụp đổ sự nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fukada-kyoko-nguoi-tinh-trong-mo-cua-dan-ong-nhat-ban-ngoai-tinh-2225329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngoc-nu-cua-nhat-ban-bi-khan-gia-quay-lung-vi-ngoai-tinh-799.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225313","title":"Quyền Linh sống mộc mạc, chăm cây, trồng hoa trong biệt thự 21 tỷ đồng","description":"MC Quyền Linh cho biết anh thích không gian sống nhiều cây trái, gợi kỷ niệm ấu thơ. Hằng ngày, nam nghệ sĩ tận hưởng niềm vui chăm sóc vườn rau, hoa quả cùng bà xã và 2 con gái.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-2225313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-725.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222759","title":"Sắc vóc của Huyền Lizzie, diễn viên thay thế Hoàng Hà ở 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Đảm nhiệm vai Dương khi trưởng thành trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là Huyền Lizzie, hot girl một thời từng gây sốt với phim 'Thương ngày nắng về'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sac-voc-cua-huyen-lizzie-nguoi-thay-the-hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-2222759.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sac-voc-cua-huyen-lizzie-dien-vien-thay-the-hoang-ha-o-chung-ta-cua-8-nam-sau-1379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225292","title":"Hoàng Hà và Quốc Anh 'Chúng ta của 8 năm sau' tình tứ, Đỗ Mỹ Linh trẻ đẹp","description":"Diễn viên Quốc Anh đăng ảnh tình tứ bên bạn diễn Hoàng Hà.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-10-12-2023-hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-2225292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-do-my-linh-tre-dep-sau-xinh-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225262","title":"Tuổi 40 nợ nần của nữ diễn viên từng khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ","description":"TRUNG QUỐC - Mặc dù phải gánh khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ diễn viên Đồng Lôi vẫn tích cực, chăm chỉ đóng phim.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-40-cua-dong-loi-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-2225262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuoi-40-no-nan-cua-nu-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:32:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223947","title":"Cơ bụng 6 múi của bác sĩ nha khoa mê du lịch dự thi Miss Earth 2023","description":"Morgana Carlos đại diện Brazil tại Hoa hậu Trái đất 2023 tổ chức ở Việt Nam. Người đẹp gây chú ý với nhiều hoạt động thiện nguyện ấn tượng và cơ bụng 6 múi săn chắc, nóng bỏng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-bung-6-mui-cua-bac-si-nha-khoa-me-du-lich-du-thi-miss-earth-2023-2223947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/co-bung-6-mui-cua-bac-si-nha-khoa-me-du-lich-du-thi-miss-earth-2023-282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225171","title":"Tuổi 30, Cao Thiên Trang muốn bước ra khỏi vùng an toàn","description":"Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Cao Thiên Trang mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tạo nên một tiêu chuẩn mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-30-cao-thien-trang-muon-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-2225171.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuoi-30-cao-thien-trang-muon-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

