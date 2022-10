Căn hộ chung cư ở Hà Nội bốc cháy, 12 người thoát nạn

Khoảng 20h15 ngày 24/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an quận Tây Hồ, đám cháy bùng lên từ một căn hộ ở tầng 9 của tòa nhà. Người dân chứng kiến sự việc cũng cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ.

Ngọn lửa cháy đỏ rực tại căn hộ tầng 9 (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng của Công an quận Tây Hồ và Đội CC&CNCH Khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ cho biết, đám cháy được dập tắt lúc 20h32 cùng ngày, bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người. Khu vực xảy ra cháy là phòng ngủ của căn hộ, diện tích khoảng 15 m2.

"Có 12 người được giải cứu ra khỏi đám cháy. Họ ở cùng tầng với căn hộ xảy ra hỏa hoạn", Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.