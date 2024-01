Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch đến Quảng Nam đang có dấu hiệu khởi sắc. Tính riêng 3 ngày từ 30/12/2023 đến 1/1/2024, địa phương đón khoảng 103.000 lượt khách, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú du lịch ước đạt 20.200 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, những con số trên chưa vẫn chưa "thấm vào đâu” với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn trên địa bàn. Vì thế, cuối năm 2023, nhiều chủ đầu tư phải bán tháo khách sạn để có dòng tiền trả nợ.

Một đại gia của chuỗi khách sạn có tiếng tại Hội An chia sẻ, doanh nghiệp có 7 khách sạn với gần 2.000 phòng. Sau gần 2 năm bết bát do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng khách giảm trầm trọng. Cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu, khách du lịch chưa hồi phục hoàn toàn, ông đã quyết định bán lỗ 4 khách sạn để có dòng tiền trả nợ ngân hàng.

“Số tiền thu được từ bán khách sạn lỗ khoảng 30-40% so với đầu tư ban đầu. Lý do chủ yếu do giá đất xuống thấp, nhiều người không còn mặn mà với khách sạn", ông cho hay.

Nhiều khách sạn tại TP. Hội An phải bán tháo

Hiện doanh nghiệp ông còn 3 khách sạn nhỏ hơn, với khoảng 200 phòng. Đại gia này vẫn đang rao bán tiếp 2 khách sạn để có tiền xoay dòng vốn.

Chủ doanh nghiệp trên nhận xét, đến hiện tại, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại Hội An đa số điêu đứng, mất hết “sức đề kháng” sau thời gian dài khách thưa thớt. Chưa kể, giá cả đều đắt lên so với trước, giá vé máy bay tăng cao khiến du khách ngại ngần trong việc du lịch.

“Đơn cử, lấy mức giá vé máy bay rẻ nhất, trước đây chỉ 800.000 đồng/chặng thì nay cùng đường bay đó, giá đã tăng lên 2 triệu đồng. Dĩ nhiên, du khách sẽ nhìn vào túi tiền của mình, tạm thời gác chuyện du lịch sang một bên, đợi thời điểm thích hợp, giá cả ổn định sẽ đi sau. Từ đó, lượng khách nhiều nhưng chỉ vào những ngày lễ, còn ngày thường vẫn lác đác”, vị này cho biết.

Gần đây, nhiều ngân hàng cũng ồ ạt rao bán các khách sạn để thu hồi nợ.

Trung tuần 11/2023, Ngân hàng VietinBank Hội An thông báo về việc bán đấu giá loạt tài sản gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tại TP. Hội An, giá khởi điểm từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 10/2023, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam cũng rao bán 11 căn nhà phổ cổ Hội An. Nhiều tài sản có diện tích lên đến 340m2. Giá đấu khởi điểm của các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.

Đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc TP.HCM trong thời gian 3 năm từ 2016-2018.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, ông Văn Bá Sơn nhìn nhận, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phải bán tháo khách sạn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu.

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, như ảnh hưởng từ dịch bệnh tác động kéo dài, kinh tế suy thoái, chi phí dịch vụ đi lại cao khiến lượng du khách về tỉnh giảm sâu. Khi xây dựng khách sạn, những đơn vị này phải vay mượn ngân hàng, dòng tiền không có buộc họ phải bán tháo”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, thời gian tới, Quảng Nam sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ du lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức hội thảo, hội nghị). Tỉnh căng cường, hỗ trợ về giá, quảng bá, thu hút điểm đến, đào tạo nhân lực. Việc này giúp tái khởi động, thu hút khách du lịch đến với Quảng Nam nhiều hơn.