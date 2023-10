Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp rà soát pháp lý đối với 39 dự án được cấp chủ trương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, việc rà soát trên thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Khu đô thị mới Hoàng Gia của CTCP Xây dựng thương mại Hoàng Gia nằm trong danh sách rà soát pháp lý. (Ảnh: Xây dựng)

Cụ thể, theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành và quản lý nhà nước tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trước mắt, rà soát đối với 39 dự án được cấp chủ trương giai đoạn 2016 – 2020.

Nội dung thực hiện rà soát việc chấp hành pháp luật của các dự án đầu tư gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai, về đầu tư, nghĩa vụ; Việc chấp hành các luật: Xây dựng, Nhà ở, Đô thị....

Đáng chú ý, trong danh sách 39 dự án được yêu cầu rà soát, có một số dự án dù đã được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Có thể kể đến như: Dự án khu đô thị mới Hưng Phú lô số 3D do CTCP Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới lô 5B do CTCP Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư.

Một số dự án khác cũng được nêu tên như: Dự án Khu đô thị mới STK An Bình do Công ty TNHH MTV Đầu tư STK làm chủ đầu tư; dự án Chung cư nhà ở xã hội Nam Long – Hồng Phát (6 tầng 187 căn hộ) do Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới Lô 13B phường Phú Thứ, quận Cái Răng do HTX Xây dựng Thanh Bình làm chủ đầu tư;…

Dự án khu đô thị mới STK An Bình, 1 trong 39 dự án phải rà soát pháp lý. (Ảnh: IT)

Ngoài ra, trong danh sách còn một số dự án như: Dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai do CTCP Tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư; Dự án Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều do Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư;

Dự án khu đô thị mới Hoàng Gia do CTCP Xây dựng thương mại Hoàng Gia làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú Eco City do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ City) của CTCP Đầu tư và phát triển Nam Cần Thơ; Dự án khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư…

