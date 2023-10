Phát biểu trước báo giới ngày 3/10, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết: “Chúng tôi đang giữ liên lạc với Chính phủ Ấn Độ. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của các nhà ngoại giao Canada. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán riêng vì tin các cuộc trao đổi ngoại giao tốt nhất khi chúng được giữ kín”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) trong một cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AP

Theo Reuters, bà Joly có phát biểu trên sau khi xuất hiện thông tin Ấn Độ đã yêu cầu Canada rút 41 nhà ngoại giao về nước.

Mối quan hệ giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do Canada nghi ngờ các đặc vụ của Ấn Độ có liên quan đến cái chết của Nijjar, người bị New Delhi coi là "khủng bố", hồi tháng 6. New Delhi đã bác bỏ cáo buộc này.

Tờ Financial Times mới đây đưa tin, Chính phủ Ấn Độ đã đe dọa thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với các đại diện Canada đã bị New Delhi yêu cầu rời đi, nếu họ vẫn còn lưu lại sau thời hạn 10/10. Canada hiện có 62 nhà ngoại giao ở Ấn Độ.

New Delhi đã đình chỉ cấp thị thực mới cho người Canada từ ngày 22/9 và yêu cầu Ottawa giảm sự hiện diện ngoại giao tại Ấn Độ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng. Theo ông Trudeau, Ottawa “cực kỳ coi trọng vấn đề và sẽ tiếp tục hợp tác một cách có trách nhiệm, mang tính xây dựng với Chính phủ Ấn Độ”.