Trong buổi họp báo được tổ chức tối 19/10 tại Ottawa, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói rằng, chính quyền Ấn Độ đã từng đặt thời hạn để Canada rút 41 nhân viên ngoại giao trước ngày 20/10, nếu không New Delhi sẽ đơn phương hủy bỏ tư cách ngoại giao của những người này.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly. Ảnh: Reuters

“Việc bị tước quyền miễn trừ sẽ khiến sự an toàn cá nhân của những nhân viên ngoại giao trên gặp nguy hiểm. Sự an toàn của người dân Canada và các nhà ngoại giao luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với tôi. Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ rời khỏi Ấn Độ an toàn. Điều này có nghĩa, các nhà ngoại giao của chúng tôi và gia đình họ hiện đã rời đi”, bà Joly phát biểu.

Theo Ngoại trưởng Canada, việc New Delhi thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của 41 nhà ngoại giao nước này không chỉ là điều chưa từng có tiền lệ, mà còn trái với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Ottawa không có kế hoạch trả đũa “để khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn”.

“Cơ quan đại diện ngoại giao Canada ở New Delhi vẫn hoạt động bình thường. Nhưng chúng tôi phải cho ngừng các hoạt động ở nhiều lãnh sự quán nằm ở Chandigarh, Mumbai và Bangalore”, Ngoại trưởng Joly nói thêm.

Căng thẳng giữa New Delhi và Ottawa đã nổ ra vào tháng trước, khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong bài phát biểu trước quốc hội nước này hôm 18/9 tuyên bố rằng, các cơ quan an ninh Ottawa đang điều tra “những cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ giữa Ấn Độ và vụ ám sát công dân Canada Hardeep Singh Nijjar”.

Chính quyền Canada cùng ngày cũng cho trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ, người được Ngoại trưởng Canada Joly miêu tả là “lãnh đạo cơ quan tình báo Ấn Độ ở Canada”. Để đáp trả, chính quyền Ấn Độ ngày 19/9 đã trục xuất một nhà ngoại giao Canada.

Canada muốn đàm phán riêng với Ấn Độ để giải quyết tranh cãi ngoại giao Ngoại trưởng Canada tuyên bố, nước này muốn đối thoại riêng với Ấn Độ nhằm giải quyết tranh cãi ngoại giao liên quan đến vụ sát hại công dân Canada Hardeep Singh Nijjar.

Rộ tin Ấn Độ yêu cầu Canada đưa 41 nhà ngoại giao về nước Tờ báo Anh Financial Times hôm nay (3/10) đưa tin, Ấn Độ đã yêu cầu Canada đưa 41 nhà ngoại giao về nước trước ngày 10/10.