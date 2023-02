10 phim doanh thu cao nhất toàn cầu

1. Avatar (2009): 2,92 tỷ USD

2. Avengers: Endgame (2019): 2,79 tỷ USD

3. Titanic (1997): 2,19 tỷ USD

4. Avatar: The Way of Water (2022): 2,12 tỷ USD

5. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015): 2,07 tỷ USD

6. Avengers: Infinity War (2018): 2,05 tỷ USD

7. Spider-Man: No Way Home (2021): 1,92 tỷ USD

8. Jurassic World (2015): 1,67 tỷ USD

9. The Lion King (2019): 1,66 tỷ USD

10. The Avengers (2012): 1,52 tỷ USD

Nguồn: Box Office Mojo